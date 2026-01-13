Senior Embedded Software Developer
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som mjukvaruutvecklare arbetar du tillsammans med ett tvärfunktionellt team med utveckling av inbyggda system. Uppdraget omfattar både implementation och systemering, samt felsökning och verifiering på både hård- och mjukvarunivå. Du förväntas även bidra till förbättringar av arbetssätt och samarbeta nära elektronikutvecklare, testare och applikationsingenjörer.
ArbetsuppgifterImplementera funktioner i C och C++ för inbyggda system
Bidra i systemering och vidareutveckling av befintliga lösningar
Felsöka och testa på både hårdvaru- och mjukvarunivå
Utföra egna mätningar och enklare felsökning på kortnivå med mätinstrument
Verifiera system och stödja teamet i tekniska utredningar
Samarbeta tvärfunktionellt med elektronik, test och applikation
Bidra till förbättringar av arbetssätt och kvalitet i leveranser
KravCivilingenjörsexamen inom data/elektronik eller motsvarande högskoleingenjörsexamen
Minst 8 års erfarenhet av utveckling i C/C++
Goda kunskaper i svenska och engelska (dokumentation och kundkontakter förekommer på båda språken)
Förmåga att felsöka och testa på både hård- och mjukvarunivå
Erfarenhet av att göra mätningar och enklare felsökning på kortnivå med mätinstrument
Förståelse för mjukvarudrivna hårdvarukrav
Kunskap om Linux och mjukvaruapplikationer i Linuxbaserade system
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeKunskap om realtidsoperativsystem
Erfarenhet av Git och DevOps
Erfarenhet av IAR Embedded Workbench eller Eclipse
Kunskap om radiokommunikationSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
