Senior Elektronikkonstruktör

Professional Galaxy söker nu en Elektronikkonstruktör. Du kommer att vara en del av ett tekniskt starkt team som arbetar med utveckling och vidareutveckling av den avancerade produkterna Trackfire och UTAAS..
Om uppdraget I detta uppdrag kommer du att arbeta brett med elektronikutveckling och bidra i flera delar av produktutvecklingen.
Arbetsuppgifterna inkluderar: -Utveckling och verifiering av kretskort (PCB) -Utförande av automattester och annan elektronisk testverksamhet -Felsökning och verifiering av elektroniklösningar -Arbeten relaterade till kablage, kontaktering och integration -Samarbete med mekanik-, mjukvaru- och systemingenjörer i teamet -Detta är en roll för dig som trivs med både praktiskt testarbete och elektronikutveckling i en miljö med tydliga krav på kvalitet och dokumentation.
Krav: -Konsult med 3-7 års erfarenhet av liknande uppdrag -Gedigen förståelse för elektronikkonstruktion och kretskortsutveckling -Erfarenhet av test, verifiering och felsökning inom elektronik -God samarbetsförmåga och vana att arbeta i team
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
Ansök senast: 2025-10-02
Uppdrags period: 2025-11-24 till 2026-11-30
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Sanjay Sareen sanjay.sareen@progalaxy.se 0738500440 Jobbnummer
9518605