Senior ekonom till intressant uppdrag
Kontorsbemanning Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2025-08-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kontorsbemanning Sverige AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
.
Vi söker en erfaren och drivande ekonom som vill ta sig an ett kvalificerat uppdrag under ca 4 mpånader med eventuell möjlighet till förlängning. Rollen passar dig som trivs med att kombinera operativt arbete med ett mer strategiskt perspektiv, och som vill bidra till utveckling och förbättring av ekonomiprocesser i en organisation med höga ambitioner.
Du kommer att arbeta tillsammans med ekonomiavdelningen, med fokus på bokslut, rapportering och analys. Samtidigt förväntas du ta initiativ till förbättringar och effektiviseringar, där din bakgrund från större bolag blir en värdefull tillgång. Publiceringsdatum2025-08-21Profil
• Utbildning: Akademisk utbildning inom ekonomi/redovisning.
• Erfarenhet:
• Mångårig erfarenhet av kvalificerat bokslutsarbete och rapportering på koncernnivå.
• Tidigare arbete i större företag med etablerade rutiner och komplexa ekonomiprocesser.
• Förmåga att växla mellan detaljerat arbete och helhetsperspektiv.
• Systemkompetens:
• Mycket goda kunskaper i Excel, inklusive avancerade funktioner och automatisering.
• Meriterande med erfarenhet av system som IFS, Aaro eller Qlik Sense.
• Projektledaregenskaper:
• Tidigare erfarenhet av att ansvara och driva olika typer av förbättrings och effektiviserins projekt på en ekonomiavdelning.
• Personliga egenskaper:
• Analytisk och lösningsorienterad.
• Prestigelös, flexibel och samarbetsinriktad.
• Kommunikativ och förmåga att bygga goda relationer över avdelningsgränser.
Exempel på arbetsuppgifter
• Ansvara för månadsbokslut, rapportering och viss löpande redovisning.
• Delta i och stötta koncernrapportering.
• Utföra ekonomiska analyser.
• Initiera och driva förbättringar inom rapportering, reskontrahantering och andra ekonomiprocesser.
• Utveckla och optimera mallar samt automatiseringar i Excel.
• Samverka med andra funktioner i organisationen för att säkerställa helhetsperspektiv i ekonomiarbetet.
Det här uppdraget passar en senior ekonom som vill bidra med både djup specialistkunskap och förmågan att se helheten. Rollen ger stort utrymme för dig som vill vara med och skapa värde genom att utveckla och förbättra processer.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan omgående. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kontorsbemanning Sverige AB
(org.nr 556418-7036) Arbetsplats
Kontorsbemanning AB Jobbnummer
9470171