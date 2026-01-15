Senior Delprojektledare för hårdvaruprojekt
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior delprojektledare till ett team av erfarna ledare som arbetar i flera parallella projekt. Rollen är produktionsnära och innebär att du driver delprojekt med tydlig struktur, metodik och framdrift i en tekniskt komplex miljö. Du blir en del av en sektion med starkt fokus på ledarskap, gemensamma arbetssätt och kontinuerlig förbättring.
ArbetsuppgifterPlanera och strukturera mindre delprojekt med tydliga mål och leveranser
Arbeta i produktionsnära projekt och säkerställa effektiv samverkan mellan projekt, R&D och produktion
Definiera projektomfattning samt driva riskidentifiering och uppföljning
Arbeta med projektmetodik, resursallokering och facilitering av relevanta forum
Samarbeta med andra delprojektledare och tvärfunktionella team för att nå uppsatta mål
Skapa helhetsförståelse för komplexa system och vad som krävs för att kvalificera dessa
Driva hårdvaruprojekt från planering till genomförande
KravIngenjörsexamen (gymnasieingenjör, högskoleingenjör eller civilingenjör)
Minst 8 års arbetslivserfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet av att driva hårdvaruprojekt
Erfarenhet av projektledning i interfacet mellan projekt/R&D och produktion
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
