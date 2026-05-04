Senior Data Engineer Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en senior Data Engineer / Data Architect till ett dataplattformsteam i ett större bolag. Du arbetar nära informationsarkitekt för att omsätta verksamhetens begrepp och informationsmodeller till konkreta, skalbara lösningar i dataplattformen.
Rollen kombinerar hands-on utveckling med arkitekturella beslut och innebär stort inflytande över hur dataflöden, modeller och principer utformas framåt.
Dina arbetsuppgifter
Implementera datamodeller baserade på verksamhetens informationsmodell
Designa och utveckla datapipelines från källsystem till Snowflake/Databricks
Säkerställa datakvalitet, spårbarhet och observability
Bidra till arkitekturval, mönster och principer för dataplattformen
Samarbeta tätt med informationsarkitekt och andra dataroller
Stötta och vägleda juniora teammedlemmar
Förväntade leveranser
Robust och skalbar datamodellering (t.ex. dimensionellt eller Data Vault)
Effektiva och optimerade pipelines i Snowflake/Databricks
Implementerade ramverk för datakvalitet och spårbarhet
Dokumenterade dataflöden och modeller kopplade till dataordbok
Bidrag till förbättrad arkitektur och utvecklingsprinciper
Din profil
Obligatoriska kompetenser:
Flera års erfarenhet som senior Data Engineer eller Data Architect i enterprise-miljö
Stark erfarenhet av Snowflake (SQL, modellering, prestanda, säkerhet)
Erfarenhet av Databricks (PySpark, Delta Lake)
Erfarenhet av Azure (t.ex. Storage, Data Factory, DevOps)
Erfarenhet av dimensionsmodellering och/eller Data Vault
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande färdigheter:
Erfarenhet av dbt eller liknande transformationsramverk
Erfarenhet av datakontrakt och datakvalitetsramverk
CI/CD i dataplattformar
Domänkunskap inom bygg, fastighet, industri eller liknande
Erfarenhet av Power BI
Personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad
Stark samarbetsförmåga mellan teknik och verksamhet
Förmåga att ta ägarskap i komplexa datamiljöer
Kommunikativ och pedagogisk i dialog med teamet
Plats: Stockholm Omfattning: 100% Start: 2026-06-01 Slut: 2027-06-01 Distans: Hybrid Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7676363-1979958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9890300