Senior Data Engineer Stockholm

Sway Sourcing Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm
2026-05-04


Om uppdraget
Vi söker en senior Data Engineer / Data Architect till ett dataplattformsteam i ett större bolag. Du arbetar nära informationsarkitekt för att omsätta verksamhetens begrepp och informationsmodeller till konkreta, skalbara lösningar i dataplattformen.
Rollen kombinerar hands-on utveckling med arkitekturella beslut och innebär stort inflytande över hur dataflöden, modeller och principer utformas framåt.
Dina arbetsuppgifter
Implementera datamodeller baserade på verksamhetens informationsmodell

Designa och utveckla datapipelines från källsystem till Snowflake/Databricks

Säkerställa datakvalitet, spårbarhet och observability

Bidra till arkitekturval, mönster och principer för dataplattformen

Samarbeta tätt med informationsarkitekt och andra dataroller

Stötta och vägleda juniora teammedlemmar

Förväntade leveranser
Robust och skalbar datamodellering (t.ex. dimensionellt eller Data Vault)

Effektiva och optimerade pipelines i Snowflake/Databricks

Implementerade ramverk för datakvalitet och spårbarhet

Dokumenterade dataflöden och modeller kopplade till dataordbok

Bidrag till förbättrad arkitektur och utvecklingsprinciper

Din profil
Obligatoriska kompetenser:

Flera års erfarenhet som senior Data Engineer eller Data Architect i enterprise-miljö

Stark erfarenhet av Snowflake (SQL, modellering, prestanda, säkerhet)

Erfarenhet av Databricks (PySpark, Delta Lake)

Erfarenhet av Azure (t.ex. Storage, Data Factory, DevOps)

Erfarenhet av dimensionsmodellering och/eller Data Vault

Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande färdigheter:

Erfarenhet av dbt eller liknande transformationsramverk

Erfarenhet av datakontrakt och datakvalitetsramverk

CI/CD i dataplattformar

Domänkunskap inom bygg, fastighet, industri eller liknande

Erfarenhet av Power BI

Personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad

Stark samarbetsförmåga mellan teknik och verksamhet

Förmåga att ta ägarskap i komplexa datamiljöer

Kommunikativ och pedagogisk i dialog med teamet

Plats: Stockholm Omfattning: 100% Start: 2026-06-01 Slut: 2027-06-01 Distans: Hybrid Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sista dag att ansöka är 2026-10-31
