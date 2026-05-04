Senior Data Engineer inom Lakehouse-arkitektur
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en viktig förflyttning från ett äldre BI-landskap till en modern dataplattform byggd i Microsoft Fabric och Power BI. Här får du vara med och skapa en stabil och strukturerad grund för datahantering i en komplex verksamhet där tillförlitliga data är avgörande för rapportering, analys och verksamhetskritiska underlag.
Rollen kombinerar arkitektur, hands-on utveckling och tekniskt ledarskap. Du är med och vidareutvecklar datalager och lakehouse-arkitektur, driver tekniska vägval och stöttar ett BI-team som arbetar både med backend och frontend. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka en pågående modernisering och bidra med din kompetens i ett område där kvalitet, säkerhet och prestanda står i centrum.
ArbetsuppgifterDu driver tekniska vägval och vidareutvecklar arkitektur, riktlinjer och struktur för datalager och dataplattform i Microsoft Fabric.
Du säkerställer att plattformen följer moderna principer för datakvalitet, säkerhet och prestanda.
Du fungerar som teknisk ledare och kunskapsbärare i teamet.
Du arbetar med djup felsökning och problemlösning inom exempelvis nätverk, behörigheter och plattformsrelaterade utmaningar.
Du utforskar, utvärderar och inför ny funktionalitet i Microsoft Fabric.
Du flyttar logik från WebFOCUS-rapporter till backend i Apache Spark.
Du stöttar BI-funktionen med datamodellering, strukturer och utveckling inför rapportering i Microsoft Power BI.
KravMinst tre (3) års erfarenhet av BI-verktyget WebFOCUS och dess programspråk.
God kännedom om Microsoft Fabric.
Minst ett (1) års erfarenhet av Microsoft Power Apps.
Minst tre (3) års erfarenhet av rapporter i Microsoft Power BI.
God kännedom om Microsoft SQL.
Erfarenhet av arkitektur och uppsättning av datalager.
Erfarenhet av lakehouse-arkitektur.
Du hanterar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
