Senior Data Engineer inom Analytics
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-01-12
Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Data Engineer till ett analytics-team som möjliggör analys och uppföljning av ett brett sortiment genom att leverera tillförlitlig data och beslutsstöd. Du blir en nyckelperson i en pågående transformation där arbetssätt och plattformar utvecklas, med ökat fokus på AI och mer preskriptiva analyser.
I uppdraget ingår ansvar kopplat till affärskritisk artikelmasterdata (Item), som utgör grund för stora delar av analysen och används av flera team. Rollen innebär ett helhetsperspektiv på hur data modelleras, förädlas och görs användbar för verksamhetens behov.
ArbetsuppgifterArbeta med datamodellering och transformation för analys och rapportering.
Säkerställa att data är användbar, spårbar och tillförlitlig för analytiker, beslutsfattare och andra utvecklingsteam.
Driva och etablera best practices inom datamodellering, kodstruktur och dokumentation för långsiktigt hållbara lösningar.
Samarbeta nära verksamheten för att förstå processer inom sortimentsoptimering och uppföljning samt omsätta behov till tekniska lösningar.
Samverka med andra utvecklingsteam, dataarkitekter och källsystem i större initiativ där regelverk, datakvalitet och källsystem påverkas.
KravMycket goda kunskaper i SQL.
Minst 5 års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Data Vault och dimensionsmodellering.
Erfarenhet av molnbaserade dataplattformar, exempelvis GCP/BigQuery.
Vana att arbeta med Git/GitHub eller liknande versionshantering.
MeriterandeErfarenhet av dbt.
Erfarenhet av Looker.Så ansöker du
