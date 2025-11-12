Senior CRM-analytiker - Göteborg
Vi söker nu en senior CRM-analytiker för vår kund inom trafikbranschen. Under de kommande åren står organisationen inför flera större förändringar inom både biljettområdet och trafiken. Kunddataanalys och riktad kommunikation kommer att vara avgörande för att nå framgång i dessa satsningar.
Uppdraget är placerat inom kommunikations- och marknadsområdet och bedrivs i nära samarbete med flera delar av organisationen. Arbetet sker tvärfunktionellt, med ett agilt arbetssätt och gemensamma sprintar för att säkerställa samordning mellan affärs- och IT-funktioner.
Om rollen
Som CRM-analytiker blir du en del av verksamhetsteamet för CRM tillsammans med CRM-strateg, Marketing Automation-specialist, projektledare och kommunikationsansvarig för nyhetsbrev och innehåll. Du kommer att samarbeta nära det tekniska CRM-teamet (IT), som ansvarar för utveckling och förvaltning av CRM-systemet (Microsoft Dynamics 365) och kampanjverktyget ClickDimensions.
Rollen innebär att du driver och utvecklar kunddataanalysen som stödjer verksamhetens kommunikation, kampanjarbete och kundinsiktsarbete. Du kommer att bidra till att skapa datadrivna underlag för beslut, effektivisera flöden mellan CRM och Marketing Automation och stärka hela kundresan genom insiktsbaserad kommunikation.
Arbetssättet är agilt, och du kommer att arbeta i sprintar som följer utvecklingsteamets rytm för att säkerställa synk mellan behov, analys och systemutveckling.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Erfarenhet inom avancerad dataanalys
Minst 5 års erfarenhet av CRM- och kunddataanalys
Gedigen erfarenhet av integration mellan CRM och Marketing Automation-flöden
Erfarenhet av att arbeta i Microsoft Dynamics 365 och ClickDimensions
Erfarenhet från kollektivtrafik- eller liknande bransch, med förståelse för dess logik och kundflöden
Stark kompetens inom SQL, Power BI, A/B-testning och Jira
Förmåga att hantera stora datamängder och omsätta analys till konkreta affärsinsikter
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Azure Data Lake och Databricks i produktionsmiljö, inklusive arbete enligt Bronze/Silver/Gold-modellering
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2025-12-01
Slutdatum: 2026-12-01
Sista ansökningsdagen: 2025-11-20
Ort: Göteborg (hybridarbete kan tillkomma)
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
