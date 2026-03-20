Senior CNC-tekniker / CNC-operatör

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sävsjö
2026-03-20


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sävsjö, Vetlanda, Nässjö, Eksjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Sävsjö, Vetlanda, Nässjö, Vaggeryd, Värnamo eller i hela Sverige

Vi söker nu en CNC-operatör/CNC-tekniker till spännande uppdrag hos Arcos i Sävsjö!

Publiceringsdatum
2026-03-20

Om företaget
Arcos är ett innovativt företag inom precisionsbearbetning och metallkomponenter, med fokus på kvalitet och kundanpassade lösningar. Företaget befinner sig i en expansiv fas och arbetar med avancerade CNC-projekt för kunder över hela Sverige. Hos Arcos blir du en del av ett engagerat team där utveckling, teknik och noggrannhet står i fokus.

Om tjänsten
Som CNC-operatör/CNC-tekniker hos Arcos kommer du, efter en introduktionsperiod, att arbeta självständigt med att ställa in och köra CNC-maskiner i företagets bearbetningshall. Du kommer främst att arbeta med ISO-programmering i styrsystem som Fanuc, Okuma och Heidenhain.
I rollen ingår att hantera hela produktionsflödet - från programmering till färdig detalj - och du ansvarar för kvaliteten på de delar du tillverkar. Du fungerar även som resurs för övriga operatörer och hjälper till vid frågor kring programmering och maskinställning.
Arbetsuppgifter och ansvar:
Självständigt ställa in och köra CNC-maskiner
Programmera maskiner enligt ritningar
Arbeta främst med svartmaterial och rostfritt stål
Vara stöd för kollegor vid behov

Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och tekniskt intresserad. Du drivs av att leverera hög kvalitet och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du samarbetar med kollegor för bästa möjliga resultat.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av CNC-maskiner och programmering
Är självgående och lösningsorienterad
Är tekniskt intresserad och kvalitetsmedveten
Är noggrann, ansvarsfull och trivs i ett produktivt och varierande arbetsflöde
Är social och kan kommunicera väl med kollegor

Kvalifikationer
Truckkort
Traverskort
Kunskap i ritningsläsning
Erfarenhet av programmering, ställning och riggning av CNC-maskiner
Tidigare erfarenhet av arbete med svartmaterial och rostfritt stål

Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se.I denna rekrytering samarbetar Arcos med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2101".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Hantverkaregatan 7 (visa karta)
576 35  SÄVSJÖ

Arbetsplats
Arcos Hydraulik

Jobbnummer
9810644

Prenumerera på jobb från Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB: