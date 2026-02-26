Senior CloudOps Engineer till växande Norteam
2026-02-26
Är du en vass och erfaren IT-tekniker som brinner för att designa och implementera moderna molnlösningar från grunden? Hos oss på Norteam får du arbeta i teknikens framkant med Microsofts hela ekosystem och bli en nyckelspelare i ett team som lever efter mottot "IT can be more".
OM TJÄNSTEN
Norteam är inte bara ett IT-bolag - de är ett team av engagerade människor som brinner för att göra skillnad. Med Microsofts ekosystem som grund hjälper Norteam företag att bli smartare, säkrare och mer hållbara. Deras kultur präglas av att du får vara dig själv, växa och ha kul på jobbet. Norteams vision är enkel: IT can be more - och den efterlevs varje dag.
Norteam är ett av Sveriges snabbast växande IT-bolag, ett faktum som för med sig naturliga utmaningar men också fantastiska möjligheter. Alla kollegor är nyckelpersoner i sina olika roller. Alla har möjlighet att- och förväntas bidra till teknik & tjänstepaketering, affärsutveckling och sälj - och inte minst, till kultur & långsiktigt bolagsbyggande.
Du erbjuds
• En dynamisk och utvecklande miljö med engagerade kollegor
• Gemensamma aktiviteter, tävlingar och årlig konferensresa utomlands
• Frihet att välja de verktyg du behöver för att lyckas
• Eget gym, friskvård och generösa sociala ytor på kontoret
• Tjänstepension, föräldralön och sjukvårdsförsäkring
• Möjlighet att påverka och vara med på Norteams tillväxtresa
Dina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker inom cloud - M365 & Azure, har du en avgörande roll i att säkerställa stabilitet, säkerhet och effektivitet i deras IT-tjänster. Du arbetar med avancerad felsökning, optimering och förbättring av kundernas moln- och nätverksinfrastrukturer, särskilt inom Microsoft 365 och Azure. Internt på Norteam kallas rollen för Senior CloudOps Engineer och du blir en viktig kunskapsresurs och mentor för CloudOperations-teamet och övriga inom förvaltnings- och utvecklingsorganisationen på Norteam.
Du har ett proaktivt ansvar för att identifiera och implementera förbättringar i IT-infrastrukturen, med särskilt fokus på automation och säkerhet. Du samarbetar nära CTO för att säkerställa att deras tjänster är skalbara, effektiva och kostnadseffektiva. Du bidrar även till att organisationens IT-miljö uppfyller säkerhetsstandarder och regelverk, och deltar i säkerhetsgranskningar och hotanalyser. Du förväntas också bidra i det kontinuerliga arbetet kring hur Norteam paketerar deras produkter och tjänster gentemot kunderna. Du har örat mot rälsen och förväntas bidra med omvärldsanalys och kunskap om ny teknologi.
Nedan är ett axplock av arbetsuppgifter du kan förvänta dig i rollen:
• Designa, implementera och optimera Azure- och Microsoft 365-tjänster
• Hantera lösningar inom PaaS (Platform as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service), inklusive Azure VM, Azure Virtual Desktop, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Container Apps m.m.
• Driva förbättringsprojekt inom moln, nätverk och IT-säkerhet
• Utveckla och implementera automatiseringslösningar för drift och hantering
• Fungera som teknisk expert och stöd för IT-support och infrastrukturteam
• Ansvara för felsökning och hantering av komplexa tekniska incidenter
• Stödja säkerhetsarbete genom säkerhetsoptimering och efterlevnad av policyer, bl a genom att implementera och hantera Azure Policy, RBAC och Workload Identity Federation
• Samarbeta med leverantörer och partners vid tekniska installationer och projekt
• Testa och utvärdera nya tekniska lösningar för att säkerställa innovation och utveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av olika public cloud-miljöer (Azure/AWS/GCP)
• Innehar certifieringar såsom AZ-104, AZ-204 och AZ-305
• Har erfarenhet av M365-lösningar såsom Intune, säkerhet och identitetshantering
• Har erfarenhet av olika nätverkslösningar
• Har erfarenhet av att utveckla och paketera nya produkter & tjänster
• Har erfarenhet av Azure Landing Zones, Infrastructure as Code (Terraform, Bicep)
• Besitter mycket god svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är också meriterande om du har
• Erfarenhet av datamigrering
• Erfarenhet av övervakning & larmhantering såsom NOC och/eller SOC
• Erfarenhet av Automation & scripting
• Erfarenhet av Certifikathantering & PKI
• Erfarenhet av ITIL-processer, primärt Change Management
Du är en senior IT-tekniker med minst fem års erfarenhet av att driva, utveckla och underhålla komplexa Cloudmiljöer, med fokus på Azure. Du är sannolikt personen som andra vänder sig till för avancerad felsökning, optimering och förbättring av moln- och nätverksinfrastrukturer. Du är självgående och initiativtagande med ett lösningsorienterat mindset.
Du tar stort eget ansvar och du bidrar till ständiga förbättringar inom ditt specialistområde. Du tar för dig, identifierar arbetsuppgifter & behov hos Norteams kunder och du är duktig på att strukturera och prioritera ditt arbete. Vi tror också att du har en affärsmässig skärpa och helhetsblick som skapar förutsättningar att inte bara arbeta tekniskt, utan även att kunna bidra till utveckling av Norteams produkter & tjänster inom Microsoft Cloud.
Vi värdesätter också nyfikenhet & utvecklingsvilja - en drivkraft att utveckla din kompetens, omsätta ny kunskap i praktiken och inspirera kollegor genom att dela med dig av insikter och idéer.
