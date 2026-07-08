Senior Business Development Consultant

Poolia AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg
2026-07-08


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Vill du kombinera strategi med operativt genomförande och vara med och utveckla framtidens serviceerbjudanden inom marinindustrin? Nu söker vi en erfaren konsult till ett spännande uppdrag hos en global ledare inom marina framdrivningssystem och kraftlösningar.
I denna roll får du en nyckelposition där du driver utvecklingen av framtidens serviceavtal, digitala uppkopplade tjänster och kommersialisering av nya erbjudanden. Du arbetar nära affär, produktledning, IT och internationella marknader för att skapa lösningar som ökar kundvärdet genom hela produktens livscykel.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start 1 september och sträcker sig till 30 april 2027.
Om uppdraget
Som konsult kommer du att leda och driva flera strategiska initiativ med fokus på affärsutveckling och implementering. Störst fokus ligger på utvecklingen av nya serviceavtal.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar:
Service Contracts – Strategi & konceptutveckling

Leda förstudier och ta fram beslutsunderlag

Genomföra marknads- och behovsanalyser

Utveckla affärsmodeller och erbjudanden för serviceavtal

Ta fram business case, intäktsmodeller och lönsamhetsanalyser

Definiera MVP (Minimum Viable Product) för snabb lansering

Säkerställa skalbara lösningar för återförsäljarnätverket

Monitoring Services

Etablera och utveckla processer för övervakning av uppkopplade fartyg

Förbättra arbetssätt och samarbete mellan globala och lokala organisationer

Identifiera förbättringsområden och driva kontinuerlig utveckling

Arbeta med förändringsledning och kommunikation

Connectivity Services – Go-to-Market

Bidra till kommersialiseringen av digitala tjänster

Ta fram Go-to-Market-strategier och lanseringsplaner

Utveckla sälj- och marknadsmaterial

Planera och genomföra pilotprojekt

Driva införande på marknader och följa upp resultat med KPI:er

Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en självgående och drivande person som trivs med att ta ansvar och skapa resultat. Du är analytisk, strukturerad och har lätt för att växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande. Du är kommunikativ, bygger starka relationer och känner dig bekväm med att presentera och förankra idéer på ledningsnivå.

Flerårig erfarenhet av affärsutveckling och strategi gärna minst 10 år

Dokumenterad erfarenhet av att ta fram business case och affärsplaner

Erfarenhet av processutveckling, kommersialisering och Go-to-Market

God förståelse för digitala tjänster och datadrivna affärsmodeller

Erfarenhet av att arbeta nära både affär och teknik

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

Eftermarknadsaffärer och serviceverksamhet

B2B-försäljning via återförsäljarnätverk eller indirekta försäljningskanaler

Uppdraget erbjuder
Ett strategiskt och affärsnära konsultuppdrag med stort inflytande

Möjlighet att utveckla framtidens digitala tjänster inom marinindustrin

Internationell miljö med många kontaktytor

Nära samarbete med produktledning, IT och marknadsorganisationer

Placering i Lundby, Göteborg

Har du erfarenheten och drivkraften att utveckla morgondagens serviceaffär? Då ser vi fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037870-2092075".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta)
412 50  GÖTEBORG

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9996712

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