Senior Business Development Consultant
Poolia AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-07-08
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Vill du kombinera strategi med operativt genomförande och vara med och utveckla framtidens serviceerbjudanden inom marinindustrin? Nu söker vi en erfaren konsult till ett spännande uppdrag hos en global ledare inom marina framdrivningssystem och kraftlösningar.
I denna roll får du en nyckelposition där du driver utvecklingen av framtidens serviceavtal, digitala uppkopplade tjänster och kommersialisering av nya erbjudanden. Du arbetar nära affär, produktledning, IT och internationella marknader för att skapa lösningar som ökar kundvärdet genom hela produktens livscykel.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start 1 september och sträcker sig till 30 april 2027.
Om uppdraget
Som konsult kommer du att leda och driva flera strategiska initiativ med fokus på affärsutveckling och implementering. Störst fokus ligger på utvecklingen av nya serviceavtal.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar:
Service Contracts – Strategi & konceptutveckling
Leda förstudier och ta fram beslutsunderlag
Genomföra marknads- och behovsanalyser
Utveckla affärsmodeller och erbjudanden för serviceavtal
Ta fram business case, intäktsmodeller och lönsamhetsanalyser
Definiera MVP (Minimum Viable Product) för snabb lansering
Säkerställa skalbara lösningar för återförsäljarnätverket
Monitoring Services
Etablera och utveckla processer för övervakning av uppkopplade fartyg
Förbättra arbetssätt och samarbete mellan globala och lokala organisationer
Identifiera förbättringsområden och driva kontinuerlig utveckling
Arbeta med förändringsledning och kommunikation
Connectivity Services – Go-to-Market
Bidra till kommersialiseringen av digitala tjänster
Ta fram Go-to-Market-strategier och lanseringsplaner
Utveckla sälj- och marknadsmaterial
Planera och genomföra pilotprojekt
Driva införande på marknader och följa upp resultat med KPI:er
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en självgående och drivande person som trivs med att ta ansvar och skapa resultat. Du är analytisk, strukturerad och har lätt för att växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande. Du är kommunikativ, bygger starka relationer och känner dig bekväm med att presentera och förankra idéer på ledningsnivå.
Flerårig erfarenhet av affärsutveckling och strategi gärna minst 10 år
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram business case och affärsplaner
Erfarenhet av processutveckling, kommersialisering och Go-to-Market
God förståelse för digitala tjänster och datadrivna affärsmodeller
Erfarenhet av att arbeta nära både affär och teknik
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Eftermarknadsaffärer och serviceverksamhet
B2B-försäljning via återförsäljarnätverk eller indirekta försäljningskanaler
Uppdraget erbjuder
Ett strategiskt och affärsnära konsultuppdrag med stort inflytande
Möjlighet att utveckla framtidens digitala tjänster inom marinindustrin
Internationell miljö med många kontaktytor
Nära samarbete med produktledning, IT och marknadsorganisationer
Placering i Lundby, Göteborg
Har du erfarenheten och drivkraften att utveckla morgondagens serviceaffär? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037870-2092075". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9996712