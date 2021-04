Senior Business Controller Till Icaniwill - Newr AB - Administratörsjobb i Stockholm

Newr AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-05Nu rekryterar vi en senior business controller till ICANIWILL som är ett av Sveriges snabbast växande e-handelsbolag med fokus på sportmode.Hos ICIW blir du en del av ett snabbväxande och energiskt team och utgår från deras kontor i centrala Stockholm där du har drygt 30 kollegor på olika avdelningar. Ekonomiavdelningen utgörs idag av en redovisningsansvarig och en redovisningsekonom och du kommer därmed ta ett stort självständigt ansvar för det affärsnära business controlling-arbetet. I rollen rapporterar du till head of growth.Som senior business controller hos ICIW arbetar du nära hela verksamheten och ansvarar bland annat för analys, intern rapportering och uppföljning av intäkter, lönsamhet och underliggande KPIer. Du är ansvarig för BI-systemet och att bygga och förädla arbetet med intern rapportering, dataanalys och beslutsstöd. Rollen är affärsorienterad, analytisk och du förväntas bidra med insikter, trendrapporter och korrekt data för beslut.Ansvarsområden:Rapportstruktur - ytterst ansvara för moderna, relevanta och strukturerade rapporter till ledning och styrelse med fokus på olika delar av verksamhetenAnalys och uppföljning av resultat och KPIerDriva och ansvara för det finansiella och ekonomiska kopplat till nya business caseAd-hoc analyserSystemägande av Power BI och på ett affärsorienterat sätt ansvara för analys av komplex dataBudget- och prognosarbete på lands- och affärsområdesnivåRätt kandidat för rollenRätt kandidat för rollen kommer från en affärsnära roll med stort fokus på dataanalys och har erfarenhet av att arbeta i ett BI-system. Du har 3-5 års relevant erfarenhet från en liknande roll och vill nu ta nästa steg mot ett mer självständigt business controller-ansvar. Du har dokumenterad erfarenhet av rapportering till ledning, styrelse eller externa stakeholders.Vi ser gärna att du kommer från produktbolag/handelsbolag med hög transaktionsvolym och lagerintensiv verksamhet där du har arbetat med analys av kunddata. Du har relevant ekonomiutbildning från högskola/universitet och goda kunskaper i svenska och engelska.Extra meriterande för att vara rätt kandidat är:Erfarenhet från D2C, gärna från e-handelErfarenhet från fashion/sportswearErfarenhet från modellering och prognos inom tex. försäljning eller supply chainErfarenhet av systemet Power BI2021-04-05För att passa i rollen har du ett proaktivt och pragmatiskt förhållningssätt och trivs med att ta ett stort ansvar för din roll och att komma med best practise avseende dina ansvarsområden. Utöver det så är du en teamplayer och värdesätter en bra arbetsmiljö med högt i tak. Du är kommunikativ, positiv och har mycket energi. Rätt person söker sig till en dynamisk tillväxtmiljö där du tar ett stort ansvar för att bygga en modern och datadriven ekonomifunktion.Vår kund erbjuder dig:I rollen får du ett stort ansvar samt möjlighet att utveckla både företaget och ekonomifunktionen i ett tillväxtbolag. Du blir en del av ett entreprenöriellt bolag på en expansiv marknad. Utöver det så erbjuds du en marknadsmässig lön och fantastiska kollegor. Join us!Start för tjänsten är så snart som möjligt med hänsyn till uppsägningstid. Rollens omfattning är 100%.Låter det som en spännande roll för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag då vi presenterar kandidater löpande.Har du frågor om tjänsten? Kontakta Douglas Carbell, ansvarig rekryterare på Newr. Douglas.carbell@newr.se eller 072-980 99 52.Om ICANIWILLDe senaste åren har ICANIWILL inte bara växt som företag och varumärke, vi har även lyckats inspirera och motivera tusentals människor runt om i världen att våga satsa och kämpa för sina livsmål.Vi vill att våra kläder, vårt varumärke och vårt mantra ska hjälpa dig inse att du har allt du behöver för att uppnå dina mål och drömmar inom dig. Oavsett om det är inom träning, hälsa eller arbete, Du kan göra det. Du kommer nå ditt mål! Idag är vi dryga 30 personer som arbetar heltid med att utveckla och förfina våra produkter och vår service. Vi hoppas att den familjekänslan vi försöker skapa i företaget, där vi stöttar varandra och våra kunder under deras resa, skall genomsyra det vi gör och vi hoppas att just Du vill vara en del av ICANIWILL-Familjen.Om NewrNewr är specialiserade på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans. Vi bistår företag med kandidater och konsulter på chefs-, specialist och linjerollsnivå. Newr står för det vi anser att vår bransch handlar om - new relations. Mellan oss, våra kunder, kandidater och konsulter. Vår ambition är att vara ett attraktivt val för dig som söker en ny utmaning inom ekonomi eller behöver stärka din ekonomifunktion på kort eller lång sikt.Varaktighet, arbetstidHeltid Start enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-05Newr AB5671970