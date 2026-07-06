Senior Business Controller - IT (Interim)
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2026-07-06
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Vi söker en erfaren Interim Controller med fokus på IT för ett uppdrag hos en större organisation. Uppdraget innebär att stötta verksamheten under en tidsbegränsad period och bidra med kvalificerat ekonomiskt stöd inom IT-området.
I rollen arbetar du nära verksamhetens chefer och andra nyckelpersoner och ansvarar för ekonomisk uppföljning, analys och styrning. Du kombinerar operativt controllerarbete med ett strategiskt perspektiv och bidrar till utveckling av ekonomiska processer och beslutsunderlag.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som Interim Controller kommer du bland annat att:
Delta i och ansvara för delar av månadsbokslutet, inklusive periodiseringar och reserveringar.
Medverka i den löpande ekonomiska uppföljningen och rapporteringen.
Genomföra ekonomiska uppföljningar tillsammans med chefer och verksamhetsansvariga samt sammanställa analyser och rapporter.
Ta fram budgetar och prognoser i nära samarbete med verksamheten.
Ge stöd och vägledning i ekonomiska frågor, exempelvis kring fakturahantering och ekonomiska rutiner.
Ta fram ekonomiska beslutsunderlag och fungera som ett kvalificerat stöd till verksamheten.
Följa upp investeringar och analysera utfall samt måluppfyllelse.
Utarbeta business case inför investeringar och förändringsinitiativ.
Medverka i upphandlingar, avtalsfrågor och dialog med leverantörer.
Delta i utvecklingsprojekt och bidra till förbättring av processer för uppföljning och rapportering.
Hantera övriga ekonomirelaterade uppgifter vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Civilekonomexamen eller motsvarande utbildning.
Minst fem års erfarenhet av arbete som Controller.
Mycket goda kunskaper inom redovisning.
Avancerade kunskaper i Excel.
Erfarenhet av BI-verktyg, exempelvis Qlik Sense eller liknande.
God förståelse för ekonomistyrning inom IT eller annan teknisk verksamhet.
Förmåga att kommunicera ekonomiska analyser och samband på ett tydligt sätt till olika målgrupper.
Meriterande
Det är en fördel om du har erfarenhet av:
Revision.
Controllerarbete inom IT-verksamhet.
Ekonomisystemet Mercur eller liknande planeringsverktyg.
Investeringsuppföljning och framtagning av business case.
Avtals- och leverantörsförhandlingar.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
Är lösningsorienterad och drivs av att utveckla och effektivisera arbetssätt.
Arbetar självständigt och tar ansvar för dina leveranser.
Har ett strukturerat arbetssätt och levererar med hög kvalitet.
Kan kombinera ett analytiskt detaljfokus med ett helhetsperspektiv.
Är affärsmässig och har god prioriteringsförmåga.
Har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer.
Är proaktiv och bidrar med initiativ som skapar värde för verksamheten.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: Augusti/september 2026
Slutdatum: 2027-01-31
Omfattning: 100%
Sista ansökningsdagen: ASAP
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022257-2087052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9993541