Senior Business Analyst till Intrum - Wise IT AB - Datajobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Wise IT AB

Wise IT AB / Datajobb / Göteborg2021-06-30Brinner du för data, analys och kravhantering? Vill du arbeta i en internationell miljö där man satsar på området analytics? Då kan det vara dig Intrum söker till rollen Senior Business Analyst.DIN VARDAGSom Business Analyst inom Data Management & Analytics jobbar du dagligen med att utveckla Intrums affär med hjälp av data. Mycket fokus kommer ligga på att visualisera data och generera insikter åt verksamheten. Andra delar av rollen innehåller att hålla workshops med verksamheten, formulera krav och lösningsförslag för datadrivna utmaningar.Du arbetar i ett team tillsammans med drivna och trevliga kollegor med mål att leverera värde till alla delar av verksamheten.VEM ÄR DU?Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av data-analys och brinner för att kunna påvisa dolda insikter samt hjälpa verksamheten fatta beslut baserat på data. Intrums främsta visualiseringsverktyg är Qlik Sense och erfarenhet inom det verktyget värderas högt.Vidare ser vi att du har:Förmåga att sätta dig in hur saker faktiskt fungerar och hänger ihop med syfte att presentera komplexa sammanhang på ett enkelt och strukturerat sätt.Egna tankar och reflektioner om hur data bör presenteras.Du är en lagspelare men har inga problem att ta egna initiativ.Du har även erfarenhet av:DatavisualiseringData modelling för QlikSQLKompetens inom Python är meriterande.Vi ser gärna att du har relevant utbildning inom IT och/eller ekonomiI den här rekryteringen samarbetar vi med Wise IT. Vill du veta mer, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Simon Andreasen på mobil eller mail 0735-216548, simon.andreasen@wiseit.se PASSAR VI DIG?Intrum är marknadsledande i inom kredithantering Europa. Vi finns idag i 24 länder runt om i Europa och är över 10 000 anställda som arbetar för att hjälpa företag utvecklas genom att erbjuda lösningar skapade för att ge bättre kassaflöde och ökad långsiktig lönsamhet, samtidigt som vi tar hand om deras kunder. Vår verksamhet handlar om att hjälpa andra: Vi hjälper människor bli skuldfria och vi hjälper företag få betalt. Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att erbjuda en riktigt bra arbetsmiljö.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Wise IT AB5839031