Senior Backendutvecklare / Systemutvecklare
Vipas AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-30
Forma framtiden med VIPAS AB som Senior Backendutvecklare / Systemutvecklare
På VIPAS AB tror vi att starka backend-system är grunden för innovativa lösningar. Vi söker en Senior Backendutvecklare / Systemutvecklare som snabbt kan bidra till teamet och leverera högkvalitativ mjukvara från dag ett.
I denna roll kommer du att arbeta med mjukvaruutvecklingsprojekt, hantera databaser och stötta Linux-baserade system, samt använda din erfarenhet av webbutveckling vid behov. Uppdraget passar dig som vill använda din breda tekniska kompetens för att skapa värde direkt.
Nyckelkompetenser:
Bred erfarenhet inom mjukvaruutveckling
Goda kunskaper i Python och Linux
Erfarenhet av databashantering
Viss erfarenhet av webbutveckling
Senior profil som kan leverera självständigt
Ansök idag och bli en del av VIPAS AB, där du kan bidra med din erfarenhet och forma högkvalitativa mjukvarulösningar från dag ett. Plats: Centrala Stockholm, på plats
