Senior Automationsingenjör
Selectus Bemanning AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selectus Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Sollentuna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Med människor i fokus och rötter i traditionell automation är kunden en av Sveriges ledande leverantörer av resurseffektiviserande system för energi, infra och industri. Kunden tar ett helhetsansvar för både stora och mindre projekt med el, kraft och automation. Vi levererar även hela anläggningar där vi utöver våra automationslösningar tar ett totalansvar - människor, montagelösningar och mekanik. Genom att kombinera projektförmåga, branschkunnande och teknisk kompetens skapar vi framgång och utveckling för både medarbetare och kunder. Våra resurser har vi samlade i eget hus vilket ger värdefull samverkan och kontinuitet i projekten. För oss handlar projektförmåga om att skapa konkurrenskraft åt och tillsammans med våra kunder.
Brinner du för industriell automation och vill arbeta med innovativa lösningar i en framtidsinriktad organisation? Vi söker en erfaren och driven automationsingenjör med placering hos kunden i Stockholm. Hos kunden blir du en del av en stark gemenskap, där teknik och innovation står i fokus.
Vem söker vi?
Vi söker dig som gillar industriella utmaningar och som gärna vill vara med och skapa lösningar i multidisciplinära projekt - allt från prototyper till produktionsmässiga anläggningar. Du har sannolikt en Högskole- eller Civilingenjörsexamen med en inriktning mot industriell automation, elektroteknik och/eller reglerteknik. Vardagen hos kunden präglas av korta beslutsvägar, entreprenörskap och engagemang, och för att trivas bör du ha en teamkänsla, förmåga att jobba strukturerat och skapa relationer både internt och externt. Du bör ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Innehav av B-körkort är ett krav.
Fortsatt nyfiken på vår verksamhet och projekt - besök oss på LinkedIn.
Vad vi erbjuder
Som medarbetare hos kunden kan du se fram emot spännande och varierande projekt. Vi har det lilla bolagets fördel i form av en familjär känsla, där vägen till beslut är kort och nytänkandet är stort. Med stöd av en trygg och stark koncern i ryggen kan vi även titta långsiktigt på verksamheten. Vi strävar alltid efter att använda senaste tekniken där digitalisering är en naturlig del i vardagen. Här finns engagerade kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som värnar om trivsel, vardagspussel och hälsa. Naturligtvis är vi också anslutna till kollektivavtal och erbjuder bland annat tjänstepension, arbetstidsförkortning och föräldralön.
Lyssna gärna på våra kompetenta medarbetare som beskriver både sin vardag och spännande projekt i Podcast Industrial Heroes.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som automationsingenjör arbetar du genom hela kedjan i olika projekt, huvudsakligen inom energi och industri. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Design och utveckling av automationslösningar för industriprocesser
Systemering och programmering av DCS-system med ABB 800xA
Deltagande i projekt från koncept till färdig installation
Samarbete med kunder för att identifiera deras behov och leverera skräddarsydda lösningar
Arbetet sker huvudsakligen från kontoret, men vissa resor kan förekomma beroende på projektens omfattning.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Arbetslivserfarenhet som automationsingenjör, med goda kunskaper inom industri och DCS-programmering, ABB 800xA
Eftergymnasial utbildning inom automation, elektroteknik eller motsvarande
En strukturerad och lösningsorienterad arbetsstil samt god samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Du är nyfiken, ansvarsfull och engagerad och vill bidra till framtidens energiomställning och teknikutveckling. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9687209