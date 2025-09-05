Senior arkivkonsult till myndighet
Har du högskoleutbildning samt gedigen erfarenhet som arkivkonsult? Då kan detta vara ett uppdrag för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker nu en arkivkonsult till vår kund i Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag och omfattningen är heltid. Uppdraget beräknas påbörjas 1 oktober samt pågår tom 30 september 2026. Arbetet utförs på plats på vår kunds kontor i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter
Som arkivkonsult kommer du att:
Inventera samtlig information, analogt samt digitalt
Bedöma informationen utifrån bevarande karaktär eller gallringsbar information
Genomföra gallring
Upprätta underlag för samråd med regionarkivet angående datasystem som ska överföras till SLSO samt system/information som ska gallras. Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet som arkivkonsult
Vana att ordna och förteckna enligt VIR samt inventering och analys av samtlig information analog som digital
Erfarenhet av att följa bevarande/gallringsplan samt upprätta underlag för samråd
Högskoleutbildning
Meriterande
Erfarenhet av analys och utredningsarbete
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-09-10.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 175 40 00.
