Senior Application Consultant till Industri-Matematik - Experis AB - Datajobb i Hässleholm

Experis AB / Datajobb / Hässleholm2021-06-29Industri-Matematik International AB (IMI) i Hässleholm fortsätter att expandera och söker nu en senior Application Consultant. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med vårt lagersystem, som är en del i vår produktsvit IMI Supply Chain.Vårt Warehouse Management System (WMS) är designat att stödja komplexa lagerflöden och processer och inkluderar realtidskommunikation och övervakning. Systemet stödjer interaktion via mobila enheter och kan integreras till automations-, transport- och andra affärssystem. Lösningsarkitekturen inkluderar ett flertal olika teknologier med bland annat en kärna i form av en .NET applikationsserver kopplad till en Oracle databas. Affärslogik är byggd i PLSQL och användargränssnittet (Smart Client) är byggt i .NET.2021-06-29Här får du möjlighet att arbeta nära, och ta tekniskt ansvar för stora nordiska kunder och internationella koncerner med avancerade processer och systemlösningar inom logistik. Tillsammans säkerställer vi bland annat att matleveranser kommer till butikerna och att näthandel och tredjeparts logistikleverantörer kan operera problemfritt. Genom att utveckla kundspecifika anpassningar av vårt system får du inte bara en god insikt i våra kunders verksamheter, utan bidrar även till att vardagen blir lite enklare för oss alla.Våra lösningar hanterar stora transaktionsvolymer, det är därför viktigt att det vi gör håller högsta kvalitet. Rollen erbjuder en möjlig bredd av allt från arkitektur och programutveckling till optimering och skrivande av funktions -och testspecifikationer.Vem är du?Vi ser att du har en eftergymnasial utbildning och du har arbetat minst 5 år, gärna i en senior roll.Vi sker dig som trivs med att arbeta med kunden i fokus och tycker om mixen av människor och teknik. Din konsultmässiga approach och naturliga nyfikenhet är till stor nytta när du skapar dig en övergripande förståelse för olika verksamheter. Att du har ett genuint intresse för programmering ser vi som självklart. Att omvandla problem, processer och behov till konkreta och användarvänliga tekniska lösningar är inga bekymmer för dig. Det här jobbet passar dig som är lösningsfokuserad och driven i ditt arbetssätt samt har lätt för att förstå olika flöden och processer.Som Senior Application Consultant med gedigen erfarenhet från liknande arbeten kommer du att få en viktig roll på IMI. Du har skaffat dig djupa kunskaper inom arkitektur och utveckling och är en naturlig förebild för mer juniora kollegor. Du kommer att bidra till ökad kundnöjdhet, kompetens hos kollegor och även kunna fortsätta att utvecklas på det personliga planet.Då kunderna är internationella och dokumentation sker på både svenska och engelska krävs goda kunskaper i båda språken.Vad kan IMI erbjuda digPå IMI är vi övertygade om att din trivselnivå på jobbet är direkt avgörande för hur du presterar. Därför görs stora investeringar i både personal och produkt. Vi är måna om att du har balans mellan arbete och fritid och känner att du kan utvecklas på jobbet.I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells & Experis, del av Manpowergroup. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Christopher Weeks, 0727 - 28 54 30, christopher.weeks@jeffersonwells.se Vänligen notera att vi har semesteruppehåll v28-32 och telefon och email endast övervakas periodvis under dessa veckor.Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående.Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-10Experis AB5837416