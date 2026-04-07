Senior analytiker reaktorsäkerhet
2026-04-07
Vill du arbeta strategiskt med kunskapsutveckling inom reaktorsäkerhet och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle? Är du redo att ta dig an ett uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad - både idag och för framtidens energisystem?
Vi söker nu en senior analytiker med djup teknisk kompetens och ett starkt helhetsperspektiv inom reaktorsäkerhet till en roll där du arbetar i kärnan av ett samhällsviktigt uppdrag. Du tillhör enheten Reaktoranalys och strukturintegritet inom avdelningen Normering och Kunskapsutveckling.
Du arbetar i en kunskapsintensiv miljö tillsammans med engagerade kollegor och experter inom flera discipliner - där samarbete, nyfikenhet och vetenskaplig höjd står i fokus.
Som senior analytiker kommer du att:
driva och vidareutveckla arbetet inom reaktorsäkerhet, med fokus på säkerhetsanalyser inom termohydraulik, reaktorfysik och svåra haverier
genomföra och leda arbete med utredningar och granskningar
initiera och följa upp nationella och internationella forsknings- och utvecklingsinsatser
bidra till framtagning och uttolkning av säkerhetskrav för ny kärnkraft
delta i och stödja myndighetens krisorganisation
agera rådgivare med helhetsperspektiv i tekniskt komplexa frågor
representera myndigheten i kontakter med externa intressenter.
Vi söker dig som har
civilingenjörsexamen inom t ex fysik, kemi eller annan utbildning som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
aktuell och många års erfarenhet av arbete med anläggningsövergripande eller kärnbränslenära säkerhetsanalyser, utredningar eller konstruktionsarbete rörande kärnkraftsreaktorer varav flerårig erfarenhet inom tekniskt ledande roller
mycket god kunskap inom säkerhetsanalyser i minst ett av områdena termohydraulik, reaktorfysik eller svåra haverier, och god kännedom om de övriga
mycket god kunskap om reaktorsäkerhet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och hur olika discipliner inom området samspelar
mycket god kunskap om anläggningsdynamik i kärnkraftsreaktorer
erfarenhet av att samordna eller leda arbete
mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet av
IAEA:s och WENRA:s regelverk
simuleringskoder som tillämpas för analyser inom relevanta områden, inklusive validering
osäkerhetshantering
modellutveckling utifrån experimentella data
störnings- och haverihantering
disputerat eller har annan erfarenhet av forskning inom för tjänsten relevant område.
Vi söker dig som har ett strategiskt helhetsperspektiv och en stark analytisk förmåga. Du trivs med att arbeta med komplexa frågeställningar, kan snabbt sätta dig in i omfattande information och omsätta den i välgrundade slutsatser. Du är självgående, strukturerad och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du har erfarenhet av att leda verksamhet eller arbetsuppgifter med ett gott resultat och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenheter. Med ett tydligt ansvarstagande bidrar du aktivt till utvecklingen inom ditt område.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig tydligt och kan på ett pedagogiskt sätt dokumentera och förmedla resultat.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt myndighetens värdegrund och god förvaltningskultur.
som den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. I den här rollen blir du anställd som utredare. Resor i tjänsten förekommer. Placeringsort är Solna, Katrineholm eller Göteborg.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? kontakta enhetschef Karin Liljequist, 08-799 41 96. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR, Annika Kjerrman, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 27 april 2026.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 400 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet på stralsakerhetsmyndigheten.se
