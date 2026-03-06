Senior åklagare
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och bidra till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu dig som vill arbeta som senior åklagare på finansmarknadskammaren i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats Vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm bedrivs verksamheten vid tre ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare och en polisoperativ enhet.
Finansmarknadskammaren ansvarar för att utreda brott på finansmarknaden, främst insiderbrott, svindlerier och marknadsmanipulationer. Finansmarknadskammaren är en nationell enhet och hanterar ensamt samtliga marknadsmissbruksbrott i landet.
Nu söker vi en eller flera seniora åklagare.
Dina arbetsuppgifter På kammaren arbetar åklagare, poliser, finansmarknadsutredare, back-office, IT-forensiker samt administratörer. Utredningarna bedrivs i arbetsgrupper anpassade efter ärendets omfattning och komplexitet. Tillsammans arbetar de olika kompetenserna i team utifrån uppdraget för att effektivt utreda och lagföra ekonomisk brottslighet på värdepappersmarknaden. Att arbeta vid Finansmarknadskammaren förutsätter att du har ett stort intresse och engagemang för finansmarknadsfrågor, särskilt värdepappershandel, samt att du trivs med att arbeta i team. I utredningar om insiderbrott är tvångsmedel som anhållande, husrannsakan och beslag ett naturligt inslag, liksom användandet av hemliga tvångsmedel. Du behöver vara bekväm med att använda dig av dessa tvångsmedel. Det rättsliga läget i ärendena är inte sällan oprövat och bevisningen utgörs ofta till stor del av indiciebevisning, vilket innebär att du behöver vara offensiv och framåtlutad i din åklagarroll.
Som senior åklagare tar du ett stort ansvar för hela kammarens verksamhet och resultat, även utanför den egna roteln. Du delar med dig av din kompetens i vardagen och kan till exempel få uppdrag som handledare och utbildare.
Dina kvalifikationer Vi söker dig som
är eller har varit senior åklagare
är trygg i åklagarrollen och har stor skicklighet i yrkets olika delar
har förmåga att driva komplicerade utredningar på ett effektivt sätt.
har ett intresse och engagemang för värdepappersmarknaden och dess roll i samhällsekonomin
Vid bedömningen av skickligheten beaktas såväl åklagarerfarenhet som annan erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som är relevant för arbetet som åklagare. Vidare kommer vi vid skicklighetsbedömningen ta hänsyn till förmågan att leda förundersökningar, processföring samt juridisk kunskap.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös. Du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt samt trivs i en utvecklingsorienterad miljö. Du är även analytisk och pedagogisk. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
Det är meriterande om du även har kunskap om och erfarenhet av finansmarknaden och värdepappershandel
erfarenhet av ärenden gällande ekonomisk brottslighet, annan näringslivsrelaterad eller förmögenhetsrättslig brottslighet
erfarenhet av att använda hemliga tvångsmedel
erfarenhet av utredningar med internationell anknytning
god digital kompetens och förmåga att ta till dig nya program och system
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tf kammarchef Jonas Myrdal, tfn. 010-562 92 77. Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstebenämning: Senior åklagare
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomföras innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 27 mars 2026. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, Box 6001, 102 31 Stockholm.
Är du redan registrerad som användare i Easycruit kan du logga in här för att söka tjänsten.
Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.ekobrottsmyndigheten.se
9780459