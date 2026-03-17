Senior Advisor till Gothenburg Horse Show!
Poolia AB / Evenemangsjobb / Göteborg Visa alla evenemangsjobb i Göteborg
2026-03-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du stå i centrum för ett av världens mest ikoniska ridsportevenemang - och vara med när historien skrivs på nytt? Gothenburg Horse Show går in i en extraordinär fas med sitt 50-årsjubileum, trippla världscupfinaler och en spännande framtid under utveckling. Nu söker vi en Senior Advisor i absolut toppklass som vill spela en avgörande roll i att ta evenemanget till nästa nivå. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start i maj 2026 till mars 2028 med chans till förlängning!
Det här är ett unikt uppdrag för dig med ett starkt internationellt renommé inom ridsporten, ett brett nätverk och en passion för att skapa upplevelser i världsklass - både på och utanför arenan.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Gothenburg Horse Show är en av världens ledande inomhustävlingar i ridsport och är ett evenemang som återkommer årligen. Sedan starten våren 1977 har över 3 miljoner hästälskare besökt evenemanget. Tävlingarna arrangeras av Got Event AB på uppdrag av FEI, det internationella ridsportförbundet, samt Svenska Ridsportförbundet. Vi samarbetar även med hästsportmässan EuroHorse i Svenska Mässan. Fokus ligger på sport och tävling i världsklass, men även på att skapa en samlingsplats för inspiration, glädje och gemenskap. Blandningen av tävlingsklasser och publikfriande showaktiviteter är mycket uppskattat av publiken. Gothenburg Horse Show strävar hela tiden efter att utveckla evenemanget och för att skapa ännu bättre upplevelser för våra besökare.
Inför evenemanget Gothenburg Horse Show (GHS) söker vi en mycket erfaren specialist som ska ansvara för uppdraget som Senior Advisor inför och under tävlingarna 2027 och 2028, med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt två år. GHS går in i en expansiv och strategiskt viktig period under 2027 och 2028, präglad av planering och genomförande av GHS 50-årsjubileum samt trippla Världscupfinaler 2027 och därefter anpassning av evenemanget i en byggperiod med start 2028.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Uppdraget som Senior Advisor omfattar följande:
Bistå GHS organisationen i uppdrag som definieras av projektledare utifrån GHS behov vid var tid.
Aktivt delta i vidareutveckling av evenemanget och supportera organisationen som talesperson i media i sportsliga frågor.
Vara evenemangets rådgivare i kriskommunikation och vid behov ta in underleverantörer.
Omvärldsbevakning för evenemangets räkning och representera evenemanget i internationella nätverk och forum.
Bevaka utveckling i nationell och internationell ridsport.
Bistå Got Event i anpassning och utveckling av evenemanget under en byggperiod av ny arena, med fokus på sport - och logistikfrågor.
Bistå Got Event i annan affärsutveckling vid behov och enligt överenskommelse.
Stöd till GHS sponsorfunktion, medverka till att rekrytera nya sponsorer genom eget nätverk.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en person med goda ledaregenskaper, du kan hantera stressiga situation och ser lösningar istället för problem. Du har hög social kompetens och lätt att hantera olika människotyper. Vi ser även att du är strukturerad med god samarbetsförmåga och en vilja att utveckla. Givetvis har du en passion för ridsporten och ett brett nätverk inom ridsport värderas högt.
Vi ser att du uppfyller följande skrallkrav:
Högskoleutbildning eller motsvarande inom event, ridsport och/eller projektledning.
Minst 15 års erfarenhet som tävlingsledare för internationella ridsportevenemang och/eller liknande uppdrag.
Mycket god kännedom och kunskap om ridsport nationellt och internationellt.
Utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet från uppdrag inom nationellt/internationellt ridsportförbund.
Erfarenhet från kommersiella uppdrag är meriterande, liksom erfarenhet av ombyggnationer, stadsplanering och/eller logistik.
Erfarenhet från uppdrag inom affärsutveckling, större förändringsarbeten är önskvärt.
Kunskap om och nätverk i evenemangsstaden Göteborg är meriterande
Om verksamheten
Got Event AB är Göteborgs Stads helägda evenemangs- och arenabolag. Vår vision är att "Med människor och upplevelser i centrum skapar vi tillsammans Europas ledande hållbara evenemangsstad".
Vi driver, underhåller och utvecklar nio av stadens mest välkända arenor: Ullevi, Scandinavium, Gamla Ullevi, Bravida Arena, Frölundaborg, Valhalla IP, Valhallabadet, Valhalla Sporthallar samt Träningshallen. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6214".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
http://www.poolia.se/
Poolia Sverige AB
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se 070-426 60 06
9803524