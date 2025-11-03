Senior Accountant till Nord-Lock
Nord-Lock Group är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit med tillförlitliga och effektiva lösningar åt kunder inom alla större industrier sedan 1982. I portföljen ingår Nord-Lock killåsningsbrickor, Expander ledaxlar, Superbolt mekaniska spännelement, Energy Bolting och Boltight hydrauliska sträckverktyg. Med försäljning i runt 80 länder och en export på över 90 procent av tillverkningen erbjuder vi lokal kompetens och arbetar nära kunderna för applikationer där säkerhet är av största vikt. Vårt uppdrag är att skydda människoliv och kundernas investeringar. Nord-Lock Group ägs av Latour Investment AB och har runt 800 anställda och en tydlig plan för tillväxt.
Vår produktionsenhet i Jämtland är belägen i Halabacken i Mattmar, mellan Östersund och Åre. Här arbetar ca 220 medarbetare i olika roller och funktioner. Förutom produktion finns här även produktutveckling, inköp, logistik och kundsupport. Nord-Lock producerar lokalt men agerar globalt! Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad Senior Accountant som har ett genuint intresse för redovisning och vill arbeta i ett expansivt företag. Kanske funderar du på att flytta närmare fjällen och följa din passion i livet, eller så bor du redan här? Oavsett vilket är du varmt välkommen att bli en del av vårt gäng!
Om tjänsten Inom finansavdelningen ansvarar vi för övergripande ekonomisk redovisning, bokslut, uppföljning, budget- och prognosarbete, koncernrapportering, valutahantering och övriga ekonomiadministrativa frågor. Avdelningen i Mattmar har 8 medarbetare och där finns även ansvaret för IT-, lokal- och säkerhetsfrågor. Globalt så har finansavdelningen inom Nord-Lock Group runt 30 medarbetare.
Som Senior Accountant får du en bred och utvecklande roll där du arbetar med både löpande redovisning och mer strategiska uppgifter. Du ansvarar för kund- och leverantörsreskontra, bokföring och avstämning av balanskonton. Du arbetar med periodiseringar, avsättningar och reserveringar, och ser till att rapportering till myndigheter sker korrekt och i tid.
Du är också med och tar fram månads-, kvartals- och årsbokslut, samt deltar i budget- och prognosarbete. Rapportering sker i Latours koncernrapporteringssystem, och du bidrar aktivt till analys och uppföljning av intäkter, kostnader och resultat. I rollen ingår även att:
utveckla redovisningsstrukturen för att stödja lönsamhet och tillväxt
ge stöd och utbildning inom redovisningsområdet
samarbeta med kollegor globalt för att utveckla finansfunktionen inom Nord-Lock Group
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Mattmar. Möjlighet finns att träffa överenskommelse om visst distansarbete. Utöver kontor i Mattmar så erbjuder vi även kontorsplatser i Åre och Östersund.
Vi söker dig som har...
akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom redovisning
ett antal års erfarenheter av arbete med redovisning/revision eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
goda kunskaper i redovisning
goda kunskaper i Excel
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, då kommunikation sker på båda språken
Meriterande är erfarenhet av arbete med redovisning i tillverkande industri och vi ser gärna att du är van vid att arbeta med finansiell rapportering utifrån konkreta deadlines. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.
Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter och du kommer därför behöver vara flexibel och ha förmåga att agera med omdöme genom korrekta avvägningar och prioriteringar. Vidare ser vi att du är en driven, affärsinriktad och ansvarstagande person som strukturerar ditt arbete för att driva dina processer framåt.
Vårt erbjudande Vi erbjuder en anställning som är flexibel, varierande och där du förväntas ta egna initiativ och gärna bidrar till utveckling av arbetet genom att se förbättrings-möjligheter inom ditt ansvarsområde
Nord-Lock är ett företag med positiv utveckling och framtidstro och vi jobbar i moderna lokaler där säkerhet och arbetsmiljö står högt på priolistan. Via vårt kollektivavtal får du del av försäkringar, arbetstidsförkortning mm. Vi har även friskvårdsbidrag och anordnar trevliga personalaktiviteter med jämna mellanrum.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Anders Åsengård, Finance Director, anders.asengard@nord-lock.com
