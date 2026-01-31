Semestervikarier till LSS boenden i Kållered
Semestervikarier sökes till LSS-boenden i Kållered
Vi söker engagerade vikarier som vill göra skillnad i vardagen för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning med omfattande stödbehov.
Vi söker dig som kan börja arbeta som timvikarier redan nu under våren men även dig som söker arbete till sommaren.
Som medarbetare på ett LSS-boende erbjuder du stöd i alla delar av livet för våra brukare. Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
- Hjälp med vardagssysslor som matlagning, tvätt och hushållsarbete.
- Stöd i personlig omvårdnad och hygien.
- Att vara ett tryggt och stabilt stöd i att hantera utmanande eller oväntade situationer.
Din arbetstider kommer att variera mellan, dag, kväll och helg. Möjlighet till vaken natt finns även.
Vi söker dig som:
- Är trygg i att möta människor och ser individens behov som centrala.
- Har ett lågaffektivt bemötande och ett etiskt förhållningssätt.
- Är flexibel, ansvarsfull och trivs med att arbeta i team.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete, men det viktigaste är att du har rätt inställning och viljan att lära dig.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vara en del av ett engagerat team som gör skillnad varje dag.
Intresserad? KUL!
Skicka in din ansökan redan idag, vi hanterar ansökningar löpande när de kommer in.
I den här ansökan behöver du inte skicka in personlighet brev, vi vill istället att du svarar på några frågor. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet Kontakt
Frida Tornfalk frida.tornfalk@betaniahemmet.se Jobbnummer
9715635