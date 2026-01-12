Semestervikarier Personlig assistans
2026-01-12
Nu söker vi dig som vill bli semestervikarie inom personlig assistans!
I arbetet som personlig assistent ingår arbete med personlig omvårdnad, förflyttningar, matlagning och diverse andra hushållssysslor samt att följa med på olika aktiviteter.
Du behöver kunna arbeta självständigt och vara lugn och trygg med ensamarbete. Du har ett professionellt förhållningssätt och du sätter brukaren i centrum. Du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. I rollen som assistent är det viktigt att vara lyhörd och kunna läsa av situationer.
Omvårdnaden och stödet ges utifrån den enskildes behov, integritet och självbestämmande. Du har ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda arbetsuppgifter enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta), och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Dokumentation och läkemedelshantering ingår i uppdraget. Vi använder flera digitala verktyg. Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Det är önskvärt att du har en godkänd vård och omsorgsutbildning och/eller utbildning från barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller motsvarande.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt att du har B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi söker flertalet personliga assistenter som vill arbeta hos oss i sommar.
Varierande arbetstider, helgarbete och tjänstgöring dygnspass med sovande jour kan ingå.
I vår verksamhet ska alla som anställs för arbete inom funktionsnedsättningsområdet enligt lag (2010:479) visa ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer utdraget via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
. Välj det register som heter "Barn med funktionsnedsättning".
Urval sker kontinuerligt utifrån verksamhetens behov, vi kontaktar de kandidater som är aktuella för intervju.
Välkommen med din ansökan redan i dag!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
