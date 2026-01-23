Semestervikarier - Måltidsbiträde och Kock
2026-01-23
KatrineholmPubliceringsdatum2026-01-23Om företaget
Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Regionservice ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det gör vi genom att ha lyhördhet för och förstå våra kunders behov. Vi utvecklar och tillhandahåller stödtjänster av olika slag till Region Sörmlands alla verksamheter, politiken, patienter och besökare. Vi arbetar inom områdena; fastigheter och lokaler, inköp, löne- och fakturahantering, administration, informationshantering och verksamhetsnära service som måltider, transport, lokalvård.
Vi söker nu måltidsbiträden och kockar till vår måltidsverksamhet på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm!
Som kock på Kullbergska köket så har du förmånen att tillsammans med dina kollegor laga goda och näringsriktiga måltider till patienter, vårdpersonal och anhöriga. Vill du dela med dig av din matglädje, utvecklas och bidra till vårt dagliga arbete med ständiga förbättringar är detta en chans för dig.
Dina arbetsuppgifter som kock
• Planera, tillaga måltider till våra gäster.
• Genomföra beställningar.
• Plocka varor.
• Delaktig i arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten såsom utveckling av arbetsmiljö, menyer och recept.
• Utföra mätningar och dokumentation enligt egenkontrollprogrammet.
Din kompetens som kock
• Du har kock/restaurangutbildning, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska språket både i tal, skrift och läsförståelse.
Det är meriterande om det finns erfarenhet av att arbete i storkök och kunskap av specialkost. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och strukturerat med stor empati och hög servicekänsla.
Dina arbetsuppgifter som måltidsbiträde
• Tillaga måltider för våra gäster.
• Att rätt kvalité på måltiderna levereras.
• Att de mätningar och dokumentation som ska göras enligt egenkontrollprogrammet utförs.
• Att våra gäster får service i toppklass.
Din kompetens som måltidsbiträde
• 18 år
• Talar svenska flytande, kan med lätthet förstå instruktioner på svenska samt kunna skriva på svenska, detta är ett krav då vi måste säkerställa patientsäkerheten i vår verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsat semestervikariat.
Sysselsättningsgrad och tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Gruppchef måltider Västra Sofia Westerback, sofia.westerback@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på regionservice!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
