Semestervikarier - Lokalvårdare Nyköping
Region Sörmland / Städarjobb / Nyköping Visa alla städarjobb i Nyköping
2026-02-05
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
NyköpingPubliceringsdatum2026-02-05Om företaget
Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Regionservice ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det gör vi genom att ha lyhördhet för och förstå våra kunders behov. Vi utvecklar och tillhandahåller stödtjänster av olika slag till Region Sörmlands alla verksamheter, politiken, patienter och besökare. Vi arbetar inom områdena; fastigheter och lokaler, inköp, löne- och fakturahantering, administration, informationshantering och verksamhetsnära service som kost, transport, lokalvård och vårdnära service. Hela Region Sörmland är rökfri.
Lokalvårdsverksamheten ingår i verksamhetsservice, som är en del av regionservice. Arbetsuppgifter
I arbetet ingår:
• Daglig städning av vårdmiljöer på sjukhusen samt våra ytterområden.
• Storstädning.
• Smittstädning.
• Bygg- och flyttstädning.
Din kompetens:
Nu söker vi dig som:
• Fyllt 18 år.
• Behärskar svenska språket mycket väl i tal, läsförståelse och skrift.
• Är hängiven: För dig är det självklart att vara ett ansikte utåt för lokalvården. Du bygger relationer med våra kunder, är förtroendeingivande och har en förmåga att arbeta både i team och ensam.
• Har medkännande: Du förstår vikten av att sätta verksamheten i fokus, det synliggör du genom ditt varma bemötande gentemot andra människor, med din goda servicekänsla och din vilja att jobba efter god kvalitet och hög servicegrad.
• Du arbetar både i team och enskilt där såväl självständighet som god samarbetsförmåga är ett krav.
Hos oss blir du en del i någonting viktigt. Vi strävar efter att skapa en utvecklande och rolig arbetsplats. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lokalvård eller serviceyrke samt är utbildad i SRY eller PRYL.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Samtliga kandidater får genomföra ett språktest vid en eventuell andra intervju eftersom vi måste säkerställa patientsäkerhet.
Anställningsform
Semestervikariat/timanställning under perioder mellan vecka 23 - 36. Tillträde enligt överenskommelse och kan komma att ske redan under våren 2026.
Arbetstider är varierande, vi är bemannade mellan kl. 06:00 - 19:00. Du kan få arbeta morgnar, dagar, kvällar och helger vilket innebär att stora möjligheter till flexibilitet finns.
Kom och jobba hos oss på Regionservice!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RVLS-26-022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9726297