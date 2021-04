Semestervikarie till kontoret - Kungsbacka Trafikskola AB - Kontorsjobb i Kungsbacka

Kungsbacka Trafikskola AB / Kontorsjobb / Kungsbacka2021-04-09Kungsbacka Trafikskola ligger centralt i Kungsbacka nära resecentrum. Vi utbildar på moped, motorcykel, personbil, personbil med tungt släp, risk- och introduktionsutbildning.Vi söker nu en semestervikarie till kontoret på hel-/deltid, tre veckor fr.o.m. 2021-07-26 t.o.m. 2021-08-13.Du måste kunna arbeta under hela perioden.Vi vill även att du kan arbeta bredvid ordinarie personal, ca 1 dag/vecka under juni-juli, för att komma in i arbetsuppgifterna inför semestervikariatet.I arbetet ingår att ta hand om trafikskolans elever och kunder och bemöta dem på bästa sätt. Du kommer att arbeta självständigt så ordningssinne, ansvarstagande och att kunna arbeta strukturerat utifrån givna rutiner är en nödvändighet.Vi vill att du har:Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna inom något serviceyrkeGod datorvana är ett krav, då vi arbetar med digitala bokningssystem, kassa mm.God svenska i tal och skrift, samt kunna kommunicera på vardaglig engelskaDet är en fördel om du även har:B-körkortAndra språkI arbetet ingår:ta emot kunder och svara i telefoninformera om vår verksamhet, utbildningar mminformera om gällande bestämmelser och regler inom körkortsområdetsköta kassa och bokningarta emot beställningar från e-handel mmförbereda kurser och ta emot kursdeltagarestöd till lärarnainköpSamt övriga allmänt förekommande arbetsuppgifter i reception.2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-04-25Kungsbacka Trafikskola ABGöteborgsvägen 343432 Kungsbacka5680223