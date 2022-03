Semestervikarie Hertz Sales Center, Göteborg

First Rent A Car AB / Butikssäljarjobb / Göteborg

2022-03-29



Att det är människorna som skapar Hertz Sveriges framgång är ingen hemlighet. Bilarna är grunden i vår verksamhet, men det är medarbetarnas engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till det ledande hyrbilsföretaget vi är.Sales Center GöteborgHertz Sales Center behöver förstärkning över semestermånaderna och söker därför vikariepersonal. Vi arbetar från ljusa och nybyggda lokaler inom Krokslätts fabriker med goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Arbetstiderna är dagtid vardagar inom ramtiderna 07:30-17:15 med tillägg av ett mindre antal helgpass.Arbetsuppgifter En Sales Center Agent hanterar runt 85 samtal alternativt lika många mail per dag, så här behöver man trivas med att prata i telefon och vara snabb på tangentbordet. I arbetsuppgifterna ingår att i första hand sälja och marknadsföra Hertz produkter via telefon och mail samt att ta hand om våra kunder på bästa möjliga sätt. Här gäller det hitta balans i att hjälpa som många kunder som möjligt utan att tappa varken fokus på individ, kvalitet eller service. En väl rotad servicekänsla är ett måste för denna rollen då man blir en viktig kontaktpunkt för våra kunder, samarbetspartners och kollegor.2022-03-29Tidigare erfarenhet från serviceyrken och/eller försäljning ser vi som mycket meriterande.Utbildning sker internt men god grundläggande datakunskap är en förutsättning. Du som söker ska vara positiv och resultatinriktad och drivas av att hjälpa oavsett om det är per telefon eller via mail. Du ska lägst ha gymnasiekompetens och behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift. Ytterligare språk och då primärt skandinaviska språkkunskaper är meriterande.AnställningsvillkorAnställningen avser en vikarieanställning på heltid 100% från April/Maj och till slutat av Augusti. Efter denna tiden kan det vid intresse finnas möjlighet till timanställning/extraarbete i vår personalpool.Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden.Kristina JohanssonSales Center Manager08-6573000Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast månadslön, men eventuell övergång till timanställning deltid.Sista dag att ansöka är 2022-04-26First Rent A Car AB6483389