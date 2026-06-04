Semestervikariat sjuksköterska
Stiftelsen Änggårdens Hospice / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-04
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Semestervikariat Sjuksköterska – Vecka 29–32
Änggårdens Hospice söker sjuksköterska för semestervikariat sommaren [årtal]
Vill du arbeta i en verksamhet där patientens livskvalitet, trygghet och värdighet står i centrum? Under sommaren söker vi en engagerad och empatisk sjuksköterska som vill vara en del av vårt team på Änggårdens Hospice under veckorna 29–32.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med specialiserad palliativ vård i livets slutskede. Du ingår i ett multiprofessionellt team där samarbete, kompetens och omtanke är grundläggande för vårt arbete.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Omvårdnadsansvar för patienter och närstående
Symtomlindring och medicinska bedömningar
Läkemedelshantering
Samverkan med läkare, undersköterskor och övriga professioner
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har god klinisk erfarenhet, gärna inom palliativ vård, geriatrik, onkologi eller hemsjukvård
Är trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga
Har ett professionellt och respektfullt bemötande av patienter och närstående
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Erfarna och stöttande kollegor
Individuell introduktion
Arbete i en lugn och naturnära miljö
Möjlighet att bidra till vård med fokus på kvalitet, värdighet och medmänsklighet
Anställningsform
Semestervikariat under veckorna 29–32.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Susanna Lindman
Verksamhetschef
0722329255 susanna.lindman@ahospice.se
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Änggårdens Hospice i sommar. 🌿 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: susanna.lindman@ahospice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Änggårdens Hospice
Skepparevägen 2 (visa karta
)
436 50 HOVÅS Arbetsplats
Stiftelsen Änggårdens Hospice Kontakt
Verksamhetschef
Karin Susanna Ulrika Lindman susanna.lindman@ahospice.se 0722329255 Jobbnummer
9947125