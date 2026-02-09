Semestervikariat - Tekniker Underhåll (Uddevalla)
2026-02-09
Nu söker vi semestervikarier inför sommaren 2026.
I denna annons söker vi Tekniker till enheten Underhåll på Hjälpmedelscentralen i Uddevalla. Varmt välkommen med din ansökan senast 9 mars! Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som tekniker inom underhåll på Hjälpmedelscentralen handlar om patientsäkerhet och bra service. Du bidrar med din samarbetsförmåga och tekniska kompetens till att förse våra kunder med hjälpmedel. Dina arbetsuppgifter är bland annat:
reparation, underhåll och anpassning av manuella och eldrivna hjälpmedel såsom rollatorer, rullstolar och lyftar
dokumentation, beställningar och övrig administration ingår som en naturlig del i uppdraget
arbete sker ute hos patient i samarbete med kunder, patienter och medarbetare.
För att lyckas i rollen som tekniker behöver du:
ha ett gott bemötande och vara serviceinriktad
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarstagande och noggrann så att kvalitet och hög säkerhet säkerställs
Du har en avslutad teknisk utbildning på gymnasienivå alternativt en pågående gymnasieutbildning där du läser sista året, då du behöver vara 18 år för att arbeta hos oss. Då du har många kontakter i ditt arbete är det viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Din datorvana är god och du är van vid att lära dig att arbeta i olika IT-system. Vidare har du har den fysik som krävs för att gå och stå hela arbetsdagen. För tjänsten krävs att du har B-körkort samt god körvana.
Tidigare erfarenhet av hjälpmedel eller av affärssystemet Sesam är meriterande.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, och Uddevalla.
Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bl.a. hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/ specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team lägger du som medarbetare grunden för en fungerande hälso- och sjukvård. Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Då tjänsten är ett semestervikariat är det viktigt att du har möjlighet att arbeta under juni-augusti. Frågor om tjänsten hanteras av Tanja Karlsson, enhetschef för Underhållsteamet i Uddevalla.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjälpmedelscentralen, Uddevalla Kontakt
Tanja Karlsson, Enhetschef 010-4412633 Jobbnummer
9729916