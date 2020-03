SEM-Specialist till växande företag! - Talent & Partner AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?För kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta som SEM specialist tillsammans med ett sammansvetsat team och företag som är kunniga inom det digitala. Företaget utvecklar digitala marknadsföringsmöjligheter, detta genom tillämpning av marknadskunskaper, expertis inom sökning, analys och visning. Företaget sitter i centrala Stockholm i ljusa och fräscha lokaler. Det är viktigt att dela företagets värderingar och vara en del av en professionell kultur.Du som person ska vara strukturerad i ditt arbetssätt och vara kapabel till att ha mycket på gång samtidigt, utan att tappa fokus. I och med detta är du positivt lagt till ett arbete som innebär ett högt tempo och mycket eget ansvar, så vi ser gärna att du både trivs och drivs av det. Vidare är du självmotiverad, tänker analytiskt och kan ta emot samt ge feedback på ett bra sätt.Kompetens kravGoogle-certifieradErfarenhet inom något budgivningssystem som Doubleclick, Kenshoo eller Marin är en tillgång men inte en nödvändighetKunskap inom Microsoft Office, Excel i synnerhetBra muntlig- och skriftlig kommunikationsförmåga (både svenska och engelska)God kunskap och erfarenhet från SEM positionerFör kunds räkning söker vi nu dig som vill ta dig an att bli deras nya kollega. I rollen som SEM-Specialist har du ansvar för att leverera PPC-kampanjer och samtidigt ha hand om underhåll av tilldelade kundkonton och deras kampanjer. Du är även en stödfunktion för att kvalitetssäkra projektleveranser. Vidare så agerar du försäljnings stöd.Du kommer att konfigurera mätningsmodeller, ha ett nytänk och komma med förslag för att identifiera möjligheter- allt för att överträffa kundens förväntningar. Vidare har du hand om klientkontakt via telefon, e-post och i möten.