Sektionschefer till sjuksköterskeenheten
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Förebyggande, hälsa och omsorg / Chefsjobb / Trelleborg Visa alla chefsjobb i Trelleborg
2026-07-06
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Avdelning förebyggande hälsa och omsorg ansvarar för förebyggande arbete, myndighetsutövning och hälso - och sjukvård i hemmet inom vård och omsorg. För att möta framtidens behov utvecklar Trelleborgs kommun nu både organisation och arbetssätt. Som en del i denna satsning söker vi två engagerade och drivna sektionschefer som, tillsammans med enhetschef, vill leda och utveckla sjuksköterskeenheten framåt.
Som sektionschef rapporterar du direkt till enhetschef. Du leder arbetet nära medarbetarna, både självständigt och tillsammans med kollegor, med fokus på engagemang, delaktighet och tydlig målstyrning för att nå resultat.
Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag för dig som är en engagerad, trygg ledare och vill ta ansvar i rollen som sektionschef. Tillsammans arbetar vi som ett team för att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att lyckas i sitt arbete med målgruppen utifrån lagstiftningens intentioner. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som sektionschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på kvalitet, resultat och kontinuerlig förbättring i linje med mål, lagstiftning och riktlinjer.
Du ansvarar för planering, arbetsledning samt uppföljning och utveckling av det dagliga arbetet samt säkerställer en god och systematisk arbetsmiljö samt kvalitetsarbete.
Genom ett nära ledarskap skapar du delaktighet, arbetsglädje och goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas. Tillsammans skapar ni en god arbetsmiljö och kvalitet i insatserna för den enskilde.
I uppdraget leder två likvärdiga sektionschefer varsin likvärdig personalgrupp med eget helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och resultat. Samtidigt utgör ni ett nära samverkande ledarskap där ni tillsammans tar ansvar för helheten i sjuksköterskeenheten. Det innebär ett funktionellt delat ledarskap – där ni, utifrån var era respektive uppdrag och personalgrupper, samarbetar i gemensamma frågor, utvecklingsarbete och samverkan i strategisk riktning - både internt och externt, samtidigt som ni självständigt leder och utvecklar er egen sektion.
För många innebär detta en styrka i rollen: du har ett tydligt eget ansvar i kombination med ett nära chefsstöd och kollegialt utbyte, där ni tillsammans driver verksamheten framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med giltig svensk legitimation.
Du har erfarenhet av att leda verksamhet inom hälso- och sjukvård och är trygg i en ledarroll. Du har god erfarenhet och aktuell kunskap om arbetet enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Meriterande är tidigare fullt chefsansvar med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
Du har god vana att arbeta i digitala verktyg såsom Office, journalsystem och avvikelsesystem. Du har dessutom goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
I din roll är du lyhörd, inlyssnande, kommunicerar klart och tydligt om verksamhetens mål och kan förmedla relevanta budskap. Du är bra på att samarbeta, bygga relationer och nätverk.
För att lyckas i rollen är du en tydlig och lyhörd ledare som är en förebild, genom att skapa förtroende och engagemang och lever vår värdegrund. Du har god förmåga att bygga relationer och samverka både internt och externt. Samtidigt är du självgående i ditt uppdrag – du tar ansvar, strukturerar och driver processer framåt med ett tydligt fokus på planering, uppföljning och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Du motiverar dina medarbetare och skapar förutsättningar för delaktighet genom att ge mandat och tydlig riktning. Du är trygg i att fatta beslut och leder utveckling i en föränderlig och komplex organisation. Genom gott omdöme gör du väl avvägda prioriteringar och agerar med stabilitet, fokus och ett starkt driv mot uppsatta mål.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav då resor, i huvudsak inom kommunens gränser ingår i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och din personliga lämplighet.Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister.
Som chef i Trelleborgs kommun har du tillgång till stödfunktioner så som exempelvis HR, ekonomi, controller med flera. Du ges i rollen möjlighet att med delta i olika chefs- och ledarforum, där du tar del av viktig information, erfarenhetsutbyte samt inspiration. Målet är en känsla av sammanhang och ett engagemang kring vårt gemensamma ledaruppdrag.
Lönestatistik: Lönestatistik - Trelleborgs kommun
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Östergatan 71 (visa karta
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231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Förebyggande, hälsa och omsorg Jobbnummer
9992933