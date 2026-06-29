Sektionschef till MArkverkstaden i Arvidsjaur
Försvarsmakten / Chefsjobb / Arvidsjaur Visa alla chefsjobb i Arvidsjaur
2026-06-29
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arvidsjaur
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Piteå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige
Då vår nuvarande Sektionschef går vidare till andra arbetsuppgifter inom Försvarsmakten söker vi nu en ny Sektionschef till Markverkstan i Arvidsjaur.
Är du en driven person med vilja att axla chefskapets mjuka och hårda utmaningar, trivs med att utveckla och coacha medarbetare? Då kan du vara den chef som vi söker till Markverkstan i Arvidsjaur.
Vad kan vi erbjuda dig Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstäderna (MvE) är en enhet inom Försvarsmakten som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Vi söker nu en sektionschef till MvE Norr Arvidsjaur då nuvarande chef går vidare mot nya utmaningar.
Arbetsuppgifter. Som en av totalt 15 sektionschefer och detaljchefer är du direkt underställd chefen för Markverkstad Norr och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Som sektionschef har du verksamhets- och personalansvar för arbetsmiljö och utbildning. Du kommer leda och utveckla sektionen enligt verksamhetens mål och arbeta för att arbetsmetoder utvecklas. Du ansvarar för sektionens ekonomi/budget och för att säkerhet och kvalité efterföljs. Du leder och fördelar arbetet samt har ansvar att följa upp produktionen.
Du kommer ha direkt personalansvar över 8 personer där 1lagsamordnare ingår. Verksamheten omfattar årlig kontroll och besiktning av Försvarsmaktens vapen, optik, lastbilar, bandvagnar, småmaskiner, snöskotrar mm och markverkstad Arvidsjaur är även en del av kedjan avseende systemstöd teknisk tjänst.
KRAV Kvalifikationer
• Lägst treårigt gymnasium med teknisk eller verkstadsteknisk inriktning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet av att arbetsleda personal
• God datavana i Officepaketet
• B-KörkortPubliceringsdatum2026-06-29Dina personliga egenskaper
Vi söker någon med stort engagemang och som har förmåga att se behov av både resultat och relation. Du behöver därför både vara lyhörd och drivande med förmåga att anpassa ditt ledarskap. Det är också viktigt att du har ett processorienterat och lösningsorienterat synsätt tillsammans med god kommunikation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll inom Försvarsmakten
• Aktuell erfarenhet av ledande befattning med personalansvar
• Utbildning inom ledarskap och chefsskap
• Kunskaper kring aktuell materiel
• Grundläggande kunskaper i svensk arbetsrätt med tillhörande arbetsmiljölagstiftningÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Arvidsjaur
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Avdelningschef Rikard Vainio
Sektionschef Arvidsjaur Sophia Söderholm
Information om rekryteringsprocessen
HR Johanna Nyberg 073-334 24 00
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
933 32 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9982351