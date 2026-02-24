Sektionschef till Gruvplanering
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
2026-02-24
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma nästa kapitel i en av Sveriges mest betydelsefulla industrisatsningar?
I Kiruna pågår utvecklingen av världens största och mest avancerade underjordsgruva - och nu söker vi en sektionschef som vill spela en nyckelroll i den fortsatta resan.
Som vår nya ledare får du vara med och driva innovation, utveckla arbetssätt och skapa förutsättningar för framtidens hållbara gruvbrytning. Är du trygg, engagerad och motiveras av att utveckla både människor och verksamhet? Då kan det här vara din nästa stora möjlighet!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Sektionen Gruvplanering omfattar områdena Geologi, Diamantborrning, Mätning och Planering. Tillsammans består vi av cirka 40 medarbetare som gemensamt ansvarar för att säkerställa gruvans fortlöpande brytningsplaner. Som en del av Gruvplaneringen blir du en central aktör i gruvans strategiska och operativa utveckling och arbetar tillsammans med hög kompetens för att möjliggöra en resurseffektiv och hållbar gruvproduktion.
Du ingår i ledningsgruppen för Kirunagruva tillsammans med gruvans övriga sex sektioner. Du ansvarar för arbetsmiljö, verksamhetsstyrning, kompetensutveckling samt uppföljning av ekonomiska resultat. Rollen innebär även ett nära samarbete med stödfunktioner såsom HR, ekonomi och arbetsmiljö. Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du stabila leveranser, kontinuerlig utveckling och en effektiv planeringsprocess för gruvans hela produktionsbrytning.
Det här har du med dig
- Starka ledaregenskaper - du leder med trygghet, bygger goda relationer och skapar förtroende.
- Tydlig kommunikatör - du förmedlar information klart, tydligt och anpassat till målgruppen.
- Prestigelös och samarbetsinriktad - du ser samarbete som en självklar del av framgång och hjälper andra att lyckas.
- Strategisk - du ser helheter, prioriterar rätt och fattar beslut som stödjer långsiktiga mål.
- Strukturerad - du planerar, organiserar och följer upp ditt arbete på ett metodiskt sätt.
- Driv för förbättringar - du gillar att utveckla arbetssätt och uppmuntrar dina medarbetare att bidra med idéer.
Du har även med dig följande:
- Akademisk utbildning inom geologi, bergteknik, civilingenjörsområde eller annat relevant område (Krav)
- Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare i en chefs- eller ledarroll (Krav)
- Kunskap om gruvverksamhet och hur processerna fungerar (Krav)
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift (Krav)
- Erfarenhet av gruvplanering är meriterande men inte ett krav
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Tillsvidare, heltid, dagtid mån-fre
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande avdelningschef Joel Kangas 070-342 48 76 joel.kangas@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9760958