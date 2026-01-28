Sektionschef till Gastroenterologi
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-01-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Verksamhetsområde Specialistmedicin Sahlgrenska bedriver öppen- och slutenvård inom sektioner för lungmedicin och allergologi, hematologi och koagulation, diabetologi och endokrinologi, gastroenterologi och hepatologi, klinisk näringslära samt arbets- och miljömedicin.
Sektionen för gastroenterologi och hepatologi bedriver gastroenterologisk vård på länssjukvårdsnivå för delar av Göteborgsområdet samt på högspecialiserad nivå inom flera skilda områden för patienter från övriga delar av Västra Götalandsregionen, Sverige och i vissa fall även andra länder. Verksamheten har en slutenvårdsavdelning som delas med sektionen för diabetologi och endokrinologi, en öppenvårdsmottagning för luminal gastroenterologi och hepatologi, en mottagning som handlägger utredning och behandling av gastrointestinala funktionsstörningar, en gastrointestinal endoskopienhet och en centrumbildning för tarmsvikt. Forskning och utbildning bedrivs i stor omfattning vid alla enheter. Arbetssättet är teambaserat med tätt samarbete mellan öppen- och slutenvård och mellan olika personalkategorier.
Sektionens läkargrupp består av ca 30 läkare. En beredskapsjourlinje för gastroenterologiska och hepatologiska frågeställningar bemannas av sektionen. Sektionens läkare deltar även i generell internmedicinsk jourverksamhet som primärjourer, husjourer, rondjourer och bakjourer.
Om uppdraget/arbetet
Vi söker dig som har ett stort intresse för ledarskap och förändringsarbete. Vi erbjuder dig en arbetsplats med kompetenta medarbetare och en möjlighet att forma och leda en spännande och avancerad vård! Som sektionschef arbetar du 50 % administrativt och 50 % som läkare. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för sektionens läkare. Verksamhetsutveckling har en central plats i din roll och vi söker dig med stort intresse för ledarskap och förändringsarbete. Som ledare har du förmågan att tänka nytt och inspirera dina medarbetare att finna nya sätt att arbeta och samarbeta. Som chef i vår organisation förväntas du bland annat:
Uppnå goda ekonomiska resultat
Ta fram och följa upp mål
Bedriva verksamhetsutveckling
Ge medarbetarna möjlighet till delaktighet, helhetssyn, ansvarstagande och att ta egna initiativ
Främja forskning och utbildning
Du är direkt underställd verksamhetschefen och kommer att ingå i Specialistmedicins ledningsgrupp, vilket innebär att vara engagerad i hela verksamhetsområdets resultat och utveckling. Det innebär också att du kommer att vara en del av en trygg chefsgrupp som strävar mot samma mål.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare och ST-läkare eller specialist i gastroenterologi. Tidigare erfarenhet av chefs- eller ledarskap är meriterande. Akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är meriterande. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Du agerar förtroendeingivande både på den egna enheten, i ledningsgruppen samt i utmanande situationer. Du har ett tydligt mål- och resultatfokus, planerar, organiserar och slutför dina åtaganden. Du är genuint intresserad av att stödja och leda andra. Du är tydlig och har förmåga att föra fram ditt budskap på ett engagerat och övertygande sätt. Du har ett sätt som främjar kontakter, samarbete och samverkan. Som chef är du ett föredöme för dina medarbetare och lojal gentemot din arbetsgivare.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsledning Specialistmedicin Kontakt
Verksamhetschef, Björn Lindkvist 070-9666315 Jobbnummer
9710256