Sektionschef till ekonomiskt bistånd
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-09-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252131
Är du en engagerad och driven ledare som vill vara med och utveckla vårt arbete inom ekonomiskt bistånd? Vi söker en sektionschef som med mod, nytänkande och helhetssyn vill leda en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för att leda och fördela arbetet inom din sektion för ekonomiskt bistånd. Uppdraget innebär ansvar för sektionens ekonomi, personal och arbetsmiljö samt den administration som följer med dessa områden. Du leder en personalgrupp bestående av socialsekreterare och samarbetar nära med andra sektionschefer och enhetschef. Tillsammans arbetar ni för att utveckla verksamheten och säkerställa hög kvalitet i arbetet, samtidigt som ni fungerar som bollplank och stöd för varandra i vardagen.
I rollen förväntas du leda och utveckla verksamheten inom ekonomiskt bistånd för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi inom din sektion och stöttar samt utvecklar dina medarbetare i deras dagliga arbete genom coachning och vägledning. Du driver verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete i enlighet med enhetens mål och riktlinjer och utvecklar samt stärker samverkan med både interna och externa aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individen.
Enhet Innerstaden har adressen Eriksfältsgatan 28A. Enheten erbjuder ett vikariat på 18 månader.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleexamen
• Minst tre års erfarenhet av socialt arbete
• Minst ett års dokumenterad erfarenhet av att självständigt ha utövat myndighetsutövning inom socialtjänsten
• Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Chefs- eller ledarerfarenhet i arbetslivet
• Erfarenhet av att arbeta med utveckling, förändring, förbättring och kvalitetsarbete
• Genomgått en chefs- eller ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av att arbeta med ekonomiskt bistånd
• Goda kunskaper i Office-paketet och Outlook
• Erfarenhet av samverkan med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne
Som person bör du ha ett genuint intresse för ledarskap. Du skapar engagemang och delaktighet och har en god förmåga att se vad dina medarbetare behöver för att nå verksamhetens mål. Du organiserar, planerar och följer upp dina aktiviteter och arbetet i din verksamhet på ett strukturerat sätt. För att nå framgång i uppdraget krävs en mycket god samverkans- och samarbetsförmåga samt en hög grad av flexibilitet. Du har lätt att förhålla dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Du förstår och förmår förmedla information till dina medarbetare på ett tydligt och tillgängligt sätt.
Om arbetsplatsen
Enheterna för ekonomiskt bistånd och boende arbetar med socialt arbete och kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Hos oss möter du en stor variation av klientel och problematik och vårt uppdrag är att arbeta för att motivera och stimulera den enskildes möjligheter till självförsörjning. Vi har ett teambaserat arbetssätt där alla medarbetare tar ansvar för helheten.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 18 månader under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 januari eller enligt överenskommelse. Övrig information
Förstaintervjuer är planerade till den 20, 27 och 28 oktober, eftermiddagar. Andraintervjuer genomförs den 5 november där även avdelningschef Rikard Vroland deltar. Samtliga första- och andraintervjuer hålls på Kungsgatan 13.
Fackliga intervjuer för slutkandidater som gått vidare till en andraintervju sker den 4 november under eftermiddagen, digitalt via Teams.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi kan komma att tillämpa löpande urval.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet akademssr@malmo.se 040-34 51 14 Jobbnummer
9527753