Sektionschef till ekonomiskt bistånd
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-05-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Är du en engagerad och driven ledare som vill vara med och utveckla vårt arbete inom ekonomiskt bistånd? Vi söker en sektionschef som med mod, nytänkande och helhetssyn vill leda en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag.Publiceringsdatum2026-05-15Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för att leda och fördela arbetet inom din sektion för ekonomiskt bistånd. Uppdraget innebär ansvar för sektionens ekonomi, personal och arbetsmiljö samt den administration som följer med dessa områden. Du leder en personalgrupp bestående av socialsekreterare och administratörer, och samarbetar nära med andra sektionschefer och enhetschef. Tillsammans arbetar ni för att utveckla verksamheten och säkerställa hög kvalitet i arbetet, samtidigt som ni fungerar som bollplank och stöd för varandra i vardagen.
I rollen förväntas du leda och utveckla verksamheten inom ekonomiskt bistånd för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi inom din sektion och stöttar samt utvecklar dina medarbetare i deras dagliga arbete genom coachning och vägledning. Du driver verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete i enlighet med enhetens mål och riktlinjer och utvecklar samt stärker samverkan med både interna och externa aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleexamen
Minst tre års erfarenhet av socialt arbete
Minst ett års dokumenterad erfarenhet av att självständigt ha utövat myndighetsutövning inom socialtjänsten
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Chefs- eller ledarerfarenhet i arbetslivet
Erfarenhet av att arbeta med utveckling, förändring, förbättring och kvalitetsarbete
Genomgått en chefs- eller ledarskapsutbildning
Erfarenhet av att arbeta med ekonomiskt bistånd
Goda kunskaper i Office-paketet och Outlook
Erfarenhet av samverkan med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne
Som person bör du ha ett genuint intresse för ledarskap. Du skapar engagemang och delaktighet och har en god förmåga att se vad dina medarbetare behöver för att nå verksamhetens mål. Du organiserar, planerar och följer upp dina aktiviteter och arbetet i din verksamhet på ett strukturerat sätt. För att nå framgång i uppdraget krävs en mycket god samverkans- och samarbetsförmåga samt en hög grad av flexibilitet. Du har lätt att förhålla dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Du förstår och förmår förmedla information till dina medarbetare på ett tydligt och tillgängligt sätt.
Om arbetsplatsen
Enheterna för ekonomiskt bistånd och boende arbetar med socialt arbete och kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Hos oss möter du en stor variation av klientel och problematik och vårt uppdrag är att arbeta för att motivera och stimulera den enskildes möjligheter till självförsörjning. Vi har ett teambaserat arbetssätt där alla medarbetare tar ansvar för helheten.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat tom 6 juni 2027.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 31 augusti eller enligt överenskommelse. Övrig information
Förstaintervjuer är planerade till den 3e (em) och 5e juni (fm). Andraintervjuer genomförs den 10 juni (em) där även avdelningschef Rikard Vroland deltar. Samtliga första- och andraintervjuer hålls på Kungsgatan 13.
Tjänstens placering är på Eriksfältsgatan 28A.
Fackliga intervjuer för slutkandidater som gått vidare till en andraintervju sker digitalt via Teams.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi kan komma att tillämpa löpande urval.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9910590