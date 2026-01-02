Sektionschef ordinärt boende
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Drivs du av förändrings- och utvecklingsarbete och vill vara med att leda omställningsarbete inom äldreomsorgen? Då är du rätt person för tjänsten som sektionschef för hemtjänst i ordinärt boende!Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Socialförvaltningens verksamheter svarar gentemot socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning och med tre stabsfunktioner.
Förvaltningen har totalt ca 1800 medarbetare.
Äldreomsorgens mål är att äldre ska vilja bo hemma länge med förebyggande insatser och hemtjänst. En väl fungerande hemtjänst i kommunen är en av de viktigaste och mest spännande arbetet i omställningen för att klara framtidens utmaningar.
I din roll som sektionschef för hemtjänsten ansvarar du för att styra och leda verksamheterna hemtjänst, Nattpatrull och Larmgrupp i en sund och uthållig ekonomi med en hög kvalitet både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.
Resurserna ska räcka till allt fler brukare vilket ställer krav på en effektiv verksamhet som möter framtidens utmaning med kompetensförsörjningen. Det kräver förändrade arbetssätt, innovativa digitala lösningar samt samverkan mellan olika huvudmän för att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetare och god omsorg för våra brukare.
I din roll som sektionschef har du budget-, personal-, arbetsmiljöansvar för cirka 250 medarbetare. Till din hjälp har du sju enhetschefer som du har direkt ledningsansvar för.
Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i dennes ledningsgrupp där du har en aktiv roll i det gemensamma arbetet för verksamheten som helhet.
Som chef i Huddinge kommun är du en förebild utifrån kommunens gemensamma värden.
Som chef driver du aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling.
Ledarskap för oss är att nå resultat och få andra med sig i arbetet.
Vi sitter i lokaler i Huddinge centrum, hit är det lätt att ta sig med kollektivtrafik.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten för hemtjänst i Huddinge kommun och som drivs av och har ett stort engagemang av att arbeta inom välfärdssektorn.
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen.
• Har flera års erfarenhet som chef inom hemtjänst, med personal- och budgetansvar.
• Har god kunskap om de lagrum som styr verksamheten.
• Det är meriterande om du har arbetat inom kommunal verksamhet.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare och genom det skapa möjligheter till utveckling och delaktighet. Vidare har du en god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur det systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter. Det är mycket meriterande om du har praktisk erfarenhet av detta från ditt tidigare arbete.
För oss är det viktigt att du som sektionschef vill vara både aktiv och nära verksamheten.
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där välfärdsteknik och digitala verktyg blir en naturlig del av vår vardag. Målet är att höja kvaliteten och möta individens behov på bästa sätt. Som enhetschef blir du en nyckelperson i att driva förändring, skapa engagemang och bygga en kultur där digitala lösningar används effektivt och ansvarsfullt. Därför söker vi dig som är systemvan, har digital mognad och ser möjligheterna med tekniken.
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till verksamhetschef Ann-Christine Falck Brännström tel. 08-535 378 60 Ann-Christine.Falck-Brannstrom@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vid anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
