Sektionschef
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2026-07-06
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Stockholms universitetsbibliotek är en infrastruktur inom Stockholms universitet med en bred verksamhet och en mångfald av tjänster som är i framkant på flera områden – bland annat inom öppen vetenskap. Verksamheten är bred och innehåller bland annat: IT-utveckling, förlag, arkiv- och registratur, forskningsdata, bibliometri, klassiska bibliotekstjänster, kommunikation och publikationstjänster. Stockholms universitet är en drivande aktör för övergången till öppen vetenskap och erbjuder en relevant och högklassig forskningsinfrastruktur med ett aktivt arbete för nationell och regional samverkan inom området. Läs mer om oss på: Stockholms universitetsbibliotek
Vi behöver förstärka vår ledningsgrupp med en sektionschef. För att arbeta som sektionschef på Stockholms universitetsbibliotek måste man förstå och bejaka vår organisationsuppbyggnad.
Universitetsbiblioteket är uppbyggt i en agil nätverksorganisation med självorganiserande grupper, där rätt kompetens och förmågor ingår med mandat att driva utvecklingen av våra tjänster nu och för framtiden. Inom organisationen finns även IT‐stödd utveckling – en integrerad process som bygger på produktstyrning, med syfte att säkerställa att rätt saker utvecklas, prioriteras och förvaltas så att värde skapas över tid.
För ledningsgruppen innebär det ett gemensamt ansvar för helheten, men med individuellt arbetsgivaransvar för medarbetare. I organisationen är det arbetsgrupperna som har mandat att driva verksamhetsutvecklingen där chefens roll är att möjliggöra, skapa riktning och ge förutsättningar att lyckas. Som ledare ska du ha ett coachande förhållningssätt till dina arbetsgrupper och medarbetare. Rollen som chef i en platt och agil organisation är mycket annorlunda än i en hierarkisk organisation. Vilka arbetsgrupper du ska arbeta med är inte förutbestämt utan växlar ibland mellan sektionscheferna för att möta gruppernas och organisationens behov. Tillsammans skapar ledningsgruppen fördelning och ansvar utifrån förutsättningar och kompetenser.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som en del av ledningsgruppen kommer du att arbeta i en miljö präglad av starkt engagemang och hög ambitionsnivå, där vi samtidigt värnar om en sund balans mellan arbete och privatliv.
I ledningsgruppen arbetar idag fyra sektionschefer, en administrativ chef och den leds av överbibliotekarien. Gruppen tar ett helhetsansvar för organisationen och dess strategiska utveckling. I gruppen representerar du inte dina grupper utan ger dina bidrag utifrån helheten.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga med lyhördhet för olika perspektiv, vara nyfiken och bidra till en kreativ och modig miljö. Det är viktigt att kunna se utvecklingsmöjligheter i organisationen, och bejaka andras initiativ såväl som sina egna. För att kunna lyckas med utveckling måste vi vara lyhörda och våga testa olika idéer. Att misslyckas är inte något fel utan viktigt för lärandet i organisationen. Din viktigaste förmåga är att skapa psykologisk trygghet och coacha dina grupper till självorganisation för en kreativ miljö som vågar ifrågasätta rådande mönster för att utveckla verksamheten.Kvalifikationer
För anställningen är det nödvändigt att du har:
akademisk utbildning inom relevanta områden
ledarskapsförmåga
intresse av organisationsutveckling och utvecklingsfrågor för att stötta utbildning och forskning
förståelse för agila arbetssätt
goda kommunikationsfärdigheter, både i skrift och i tal. Du förväntas att kunna kommunicera på svenska och engelska
god förmåga att lyssna på och coacha dina medarbetare
stark samarbetsförmåga både med chefer och medarbetare
flerårig erfarenhet av att vara chef för en större personalgrupp.
Meriterande:
arbetat inom statlig eller offentlig verksamhet
arbetat med ett användarcentrerat perspektiv.
Som person är du självgående, lyhörd och serviceinriktad och har en god förmåga att se helheter och samband. Du har lätt för att samarbeta, kan dela med dig av dina kunskaper och har god social kompetens. Du behöver vara strukturerad och effektiv i ditt arbetssätt och van vid att prioritera. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde under hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av överbibliotekarie Wilhelm Widmark, tfn 08-16 27 33, wilhelm.widmark@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Stockholms universitetsbibliotek (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms universitetsbibliotek Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9993298