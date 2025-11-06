Second Line/Helpdesk
2025-11-06
Second Line/Helpdesk
Rollbeskrivning
Vi söker en Second Line/Helpdesk-konsult (nivå 2) som tar ansvar för avancerad support och felsökning i klient-, server- och molnmiljöer. Omfattning: 100%. Arbetssätt: på plats.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Hantera eskalerade ärenden via ärendehanteringssystem, telefon och fjärrstyrning.
Felsöka, analysera och åtgärda komplexa problem i Windows- och macOS-miljöer.
Utföra användaradministration och rättighetshantering i Microsoft 365 och relaterade plattformar.
Underhålla systemtjänster inklusive lokalt AD, DNS och RDS.
Dokumentera lösningar och förbättra rutiner, kunskapsdatabaser och processer.
Samarbeta nära drift, nätverk och systemförvaltning.Kvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet av IT-support, varav en del på Second Line-nivå.
God förmåga att förklara tekniska lösningar tydligt och pedagogiskt.
Erfarenhet av klienthantering och grundläggande infrastruktur.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Microsoft 365 Admin Center, Exchange Admin Center, SharePoint Admin Center.
OneDrive/SharePoint, Microsoft Outlook/Office och Teams.
Entra ID/Azure AD.
Servermiljöer inkl. lokalt AD, domänkontrollanter och RDS.
Windows 7/10/11 samt macOS.
DNS-hantering, t.ex. via externa leverantörer.
Plesk-baserad hosting.
Dropbox.
IT-dokumentationsverktyg som IT Glue eller motsvarande.
Start/Längd
Start: 2026-01-19
Längd: till och med 2026-11-30 (option till 2027-11-30)
Plats
Jönköping (på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
553 17 JÖNKÖPING Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9592755