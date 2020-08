Se hit - Aktiv matintresserad assistent sökes! - Aleris Rehab Station Stockholm AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö

Aleris Rehab Station Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö2020-08-26Rehab Station Assistans är en del av Rehab Station Stockholm. Vi vänder oss till personer med neurologisk sjukdom eller skada. Vår assistans bygger på den kunskap och erfarenhet som Rehab Station har fått efter att ha arbetat med neurologisk rehabilitering sedan 1987. Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. Det är kundens önskemål som styr vårt arbete och det genomsyras av engagemang, kompetens, nytänkande och gott bemötande!Jag är en kille på 32 år som för drygt ett år sedan ådrog mig en hög ryggmärgsskada. Jag bor med min sambo i Värmdö.Sport och träning har alltid varit en stor del av mitt liv och jag vill därför leva en fortsatt aktiv vardag.Jag söker nu en assistent som är engagerad, tålmodig och positiv. Som personlig assistent arbetar man nära en annan människa. Jag tycker därför det är viktigt med bra kommunikation och att du har förståelse för att kunna ge ett personligt utrymme när så behövs.Jag har själv ett stort matintresse så om detta är något som ligger dig varmt om hjärtat är detta en fördel. Det är ett även plus om du har kunskap och erfarenhet kring ryggmärgsskador, förflyttningsteknik och integritetsnära uppgifter, men utbildning kommer även att ges.Arbetstiderna är dag, kväll/natt med en del jour alla dagar i veckan.Krav:Rökfri under arbetstidBehärskar svenska bra i tal och skriftLön: Individuell lön enligt ök och kollektivavtal.Kollektivavtal Vårdföretagarna/Kommunal.Övrigt: Aleris Rehab Station Assistans har som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra kunder. Så förbered dig gärna genom att be om ett utdrag på Polisens hemsida.Välkommen med din ansökan snarast då vi går igenom ansökningarna löpande!Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2020-08-26Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-25Aleris Rehab Station Stockholm AB5333661