Scrum Master/.NET-utvecklare till SEB i Stockholm - TNG Group AB

TNG Group AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-06-28Vill du leda arbetet för att utveckla SEB:s nya digitala lösningar inom app och webb? SEB söker en Scrum Master/.NET-utvecklare!Som Scrum Master/.NET-utvecklare hos SEB i Stockholm får du vara med och bryta ny mark för att kunna erbjuda våra kunder de bästa digitala tjänsterna. Du möjliggör en effektiv och smidig leveransmiljö samtidigt som du utvecklar våra viktiga digitala erbjudanden i kanalerna mobila appen och internetbanken. Du blir en betydelsefull del i vår nya satsning för att utveckla SEB:s nya Sparaplattform där vi inspirerar och engagerar våra kunder i deras sparande och investeringar. Här finns stora möjligheter för dig att bidra med egna idéer och påverka vägen framåt!OM JOBBETInom området Savings Channels kommer du som Scrum Master att coacha och stötta ditt team i agila metoder och principer samt facilitera sprintplaneringar, retrospektivs och demos. Samtidigt kommer du att vara en del av teamet som utvecklare och främst arbeta med nyutveckling i digitala kanaler - mobila appen, internetbanken och vårt säljstöd. I nära samarbete med UX-designers och affärsspecialister utvecklar du enkla och hållbara lösningar i hela stacken för att ge våra kunder den bästa upplevelsen.Vår tekniska miljö består av en mikrotjänst-arkitektur samt tekniker som C#, .Net Core, Angular, JavaScript / TypeScript och CSS.Som Scrum Master/.NET-utvecklare hos SEB erbjuder vi dig:* Ett stort handlingsutrymme att driva det agila arbetet i ett mycket prioriterat område på SEB* Utveckling med modern teknik med mikrotjänst-arkitektur* Ett positivt och prestigelöst team med ett genuint intresse för både det agila arbetssättet och att testa ny teknik* En arbetsplats där vi är måna om balans mellan arbete och privatlivDitt team:Du kommer att tillhöra en större grupp på 22 personer bestående av utvecklare, Scrum Masters och testare. Vi jobbar i mindre utvecklingsteam där du dagligen kommer interagera med produktägare, kravanalytiker, arkitekter och UX-designers. Vi jobbar agilt enligt SAFe med 2 veckors sprintar, daglig standup, review och retro. Vi sitter i moderna lokaler bredvid Mall of Scandinavia, Solna. Här finns restauranger, ett toppmodernt företagsgym och möjlighet att delta i gruppträningspass varje vecka - när pandemin är över.VEM ÄR DU?Du är en erfaren fullstack-utvecklare inom .NET och har jobbat som Scrum Master och du vill gärna fortsätta i en delad roll som Scrum Master/.NET-utvecklare. Vi använder GIT(Hub), Azure DevOps Sevices och OpenShift, så det är positivt om du har erfarenhet av det eller andra CI/CD och containerlösningar. Då vår miljö består av många integrationer och APIer ser vi gärna att du har erfarenhet av det sedan innan.För att trivas bäst hos oss är du en person som tar egna initiativ och delar gärna med dig av dina idéer och erfarenheter. Du är en lagspelare och ser värdet av att jobba i ett agilt team där kunskapsutbyte är en framgångsfaktor. I rollen har du många kontaktytor och därför är det viktigt att du är en god och lyhörd kommunikatör. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Välkommen med din ansökan!LÄS MER OM HUR DET ÄR ATT ARBETA PÅ SEBINTRESSERAD?I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-28Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-27Tng Group AB5832586