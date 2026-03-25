Scientist inom Scientific Affairs
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25
Vill du arbeta i gränslandet mellan laboratoriearbete, vetenskaplig analys och global samverkan? Nu söker vi på QRIOS Life Science en Scientist till ett spännande konsultuppdrag hos en av våra partners i Stockholm.
Detta är ett inledande uppdrag som konsult hos QRIOS, där du blir en nyckelperson i ett Scientific Affairs-team med global räckvidd. Teamet arbetar nära funktioner som Post Market Surveillance och Regulatory Affairs, med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och kontinuerlig produktutveckling.
Uppdraget innebär att du både driver vetenskapliga utredningar och bidrar operativt i laboratoriemiljö. Labbarbete utgör cirka 20% av rollen och inkluderar arbete i BSL-3 miljö. Du kommer även att arbeta i en internationell kontext med rapportering till chef i USA, vilket innebär viss flexibilitet kring arbetstider (möten kan förekomma fram till ca kl. 18).
Detta är ett långsiktigt uppdrag (initialt till mars 2027) med goda möjligheter att fortsätta utvecklas inom QRIOS genom nya uppdrag hos andra partners. Vi har verksamhet i hela Mälardalen, Göteborg och Skåne - och tar alltid hänsyn till var du vill arbeta. Våra uppdrag är geografiskt samlade, vilket innebär att du inte förväntas pendla över hela landet.
• Start: Omgående
• Uppdragslängd: Till 1 mars 2027
• Omfattning: Heltid, on-site i Stockholm
• Sista dag att ansöka är 12 april 2026
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer att arbeta i en dynamisk och kunskapsintensiv miljö där din analytiska förmåga och vetenskapliga förståelse gör verklig skillnad.
• Utreda eskalerade avvikelser och kundklagomål kopplat till analysresultat
• Analysera och tolka data från Proficiency Testing (PT) och External Quality Assurance (EQA)
• Bidra till Post Market Surveillance och regulatoriska processer
• Planera och genomföra laboratorietester av kontroll- och provmaterial
• Arbeta med mikroorganismer i BSL-3 miljö
• Koordinera logistik kring prov och isolat för vidare analys
• Ansvara för underhåll, dokumentation och drift av laboratoriet
Vem är du?
Vi söker dig som är vetenskapligt nyfiken och trivs i en roll där du får kombinera teori med praktik. Du motiveras av att lösa komplexa problem och arbeta i en miljö där förändring är en del av vardagen.
• P.hd. eller MS.c inom Life Science eller medicinsk laboratorievetenskap
• Minst 1 års erfarenhet av arbete som scientist eller liknande roll
• Erfarenhet av laboratoriearbete, gärna med BSL-2 organismer
• Förmåga att följa och tolka komplexa processer och regelverk
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av felsökning i tekniskt eller vetenskapligt sammanhang
• Strukturerad, självgående och noggrann
Meriterande:
• Erfarenhet av BSL-3 arbete
• Kunskap om kvalitetsarbete inom kliniska laboratorier (t.ex. ISO 15189, EQA)
• Erfarenhet av arbete i cGMP-miljö
• Kännedom om GeneXpert eller liknande diagnostiska plattformar
Om verksamheten
Du kommer att vara placerad hos en av QRIOS partners i Stockholm och ingå i ett globalt Scientific Affairs-team. Rollen innebär samarbete över funktioner och geografier, där du bidrar till att säkerställa hög kvalitet.
QRIOS är din pålitliga partner inom Life Science-sektorn. Vi är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
Arbetsgivare Qrios AB
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Qrios Life Science Kontakt
Robert Nabel robert.nabel@qrios.se
