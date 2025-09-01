School Counsellor
About this vacancy
Vill du vara en del i en organisation som ständigt växer och utvecklas samt även bidrar till personlig och professionell utveckling? Välkommen till oss - och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Internationella Engelska Skolan har i över 30 år haft en positiv inverkan på sina elevers utveckling. Vi är övertygade om att detta framgångsrika resultat kommer från vårt starka etos, där engagerade och närvarande ledare skapar en miljö där alla strävar mot gemensamma mål. Hos oss får lärarna fokus på det viktigaste - undervisning och lärande. Eleverna är alltid i centrum, och alla elever är dina elever. Vi tror på värderingar som grund för framgång, och samarbete är en självklar del av vårt sätt att arbeta.
Vad innebär tjänsten?
Som skolkurator arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande men även med åtgärdande insatser på grupp och individnivå med syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Du kommer ha regelbunden kontakt med elever, föräldrar, skolpersonal, stödorganisationer och myndigheter.
Du arbetar genom olika typer av samtal, både enskilt och i grupp, och handleda och ge konsultation till skolpersonal samt vara ett stöd när kris och konflikter uppstår. Du deltar i nätverksmöten samt har en aktiv roll i planen mot diskriminering och kränkande behandling.
Du ingår i skolans elevhälsoteam där du står för den psykosociala kompetensen. IES har en central elevhälsa där den samordnande kuratorn ingår. Den samordnande kuratorn introducerar nya kuratorer, bjuder in till olika träffar samt finns som stöd i det vardagliga arbetet.
Din kompetens och erfarenhet
Du har god kompetens i samtalsmetodik och erfarenhet av att använda olika typer av samtalsmodeller. Det är viktigt att att du både har förmåga att arbeta självständigt och i team. Det är viktigt att du är strukturerad, självgående och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är ansvarskännande, flexibel, initiativrik, lyhörd och empatisk. Du tycker om att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och är samtidigt öppen för nya arbetssätt.Kvalifikationer
• Socionomexamen eller likvärdig utbildning.
• Erfarenhet från arbete i skola och från socialtjänst för barn, unga och familj är meriterande.
• God kännedom om socialtjänstens lagar och regelverk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kontakt
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten, vänligen kontakta biträdande rektor, Jo Hussey jo.hussey.johanneberg@engelska.se
eller verksamhetschef för elevhälsan IES; Helena Lüning, helena.luning@engelska.se
eller samordnare för kuratorerna IES; carola.eurenius@engelska.se
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
