Schindler Hiss söker Distriktschef - Växjö
Om Schindler Hiss
Schindler Hiss är en av Sveriges ledande aktörer inom hissar och rulltrappor och har varit verksam på den svenska marknaden sedan 1955. Bolaget ingår i den globala Schindler-koncernen, som grundades i Schweiz redan 1874 och idag är representerad världen över med mer än 69 000 medarbetare.
I Sverige finns Schindler etablerade på över 20 orter och erbjuder helhetslösningar inom nyinstallation, modernisering och service av hissar och rulltrappor. Verksamheten präglas av högt fokus på säkerhet, teknisk spetskompetens, kvalitet och långsiktiga relationer med kunder och partners.
Vad vi erbjuder
I rollen som Distriktschef på Schindler Hiss blir du en del av ett starkt nationellt ledarnätverk inom service och eftermarknad. Tillsammans med andra distriktschefer utvecklar du både ditt eget ansvarsområde och Schindlers fortsatta position som en trygg, professionell och kundnära leverantör. Tjänsten är en direktrekrytering till Schindler Hiss. Placeringsort är Växjö, där distriktet utgår ifrån.
Vad tjänsten innebär
Som Distriktschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och driva serviceverksamheten i distrikt Växjö, som omfattar bland annat Växjö, Oskarshamn, Kalmar, Kristianstad och Karlshamn. Rollen är bred och kombinerar operativt ledarskap, affärsansvar och nära kundrelationer.
Operativt och strategiskt ansvar
Driva en lönsam, effektiv och kvalitetssäkrad eftermarknadsverksamhet
Säkerställa att service- och underhållsavtal efterlevs och utvecklas
Arbeta aktivt med affärsutveckling, merförsäljning, offertarbete och kontrakt
Budget- och resultatansvar för distriktet
Ledarskap och personal
Fullt personalansvar för servicetekniker och tjänstemän inom distriktet
Coacha, utveckla och följa upp medarbetare samt ansvara för rekrytering
Skapa en god arbetsmiljö med tydligt fokus på säkerhet och arbetsmiljökrav
Säkerställa efterlevnad av Schindlers rutiner, policys och säkerhetsstandarder
Kundrelationer
Bygga och vårda långsiktiga, förtroendefulla kundrelationer
Föra både tekniska och kommersiella dialoger med fastighetsägare och partners
Vara en närvarande och trygg kontakt i allt från avtalsfrågor till operativ problemlösning
Du fungerar som länken mellan Schindlers tekniska kompetens och kundernas behov - en nyckelroll i en organisation där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet är centrala.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg och affärsmässig ledare med erfarenhet från service-, teknik-, bygg- eller fastighetsnära verksamhet. Du har en naturlig förmåga att kombinera ledarskap, struktur och affärstänk.
Erfarenhet och kompetens
Dokumenterad ledarerfarenhet med personalansvar för både tekniker och tjänstemän
Erfarenhet av kundnära arbete och affärsdrivande relationer
Vana av serviceavtal, operativ drift och sälj- eller offertprocesser
God administrativ förmåga och systemvana
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande
Bakgrund från teknisk service, hissar, bygg, fastighet eller industri
Erfarenhet av att leda team med geografisk spridning

Dina personliga egenskaper
Engagerad, coachande och tydlig ledare
Lösningsorienterad, kommunikativ och trygg i beslutsfattande
Strukturerad och van att hantera flera parallella processer
Skapar förtroende och långsiktiga relationer - både internt och externt
Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Joel Claeson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334), https://www.schindler.se/
352 33 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Schindler Hiss AB Kontakt
Head of Recruitment
Joel Claeson joel@2complete.se +46704975518
9875260