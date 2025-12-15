Schemaplanerare
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Personalplanerare
med placering i Norrköping
Du ges nu en unik möjlighet att vara med i uppbyggandet och utvecklas i rollen som Personalplanerare! Du kommer tillhöra Sjöfartsverkets avdelning Rederiet och enheten Affärsområde Fartyg som ansvarar för arbetsfartyg, forskningsfartyget Svea och våra isbrytare. Sjöfartsverket arbetar med att ta hem bemanning och drift av våra fem isbrytare och Rederiet växer i och med det med ca 200 personer. För att möta dessa utmaningar pågår nu ett arbete med att strukturera om och förstärka Sjöfartsverkets rederiorganisation i land.
Du kommer samarbeta med kollegor både i land och ombord. Du rapporterar till Fleet Manager. Din arbetsplats är placerad i Norrköping. Resor i tjänsten förekommerPubliceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter I rollen som Personalplanerare har du en central funktion för att säkerställa smidig och effektiv drift av sjöfart. Din huvudsakliga uppgift är att stödja och konsultera befälhavare i planeringen och bemanningen av personal. Detta inkluderar övervakning av personalbemanning, schemaplanering, säkerställande av behörigheter och certifikat samt hantering av övriga administrativa uppgifter. Du kommer agera som en länk mellan befälhavare och personal, där du säkerställer att etablerade rutiner, kollektivavtal och föreskrifter följs. Du kommer främst att ansvara för långsiktig planering av personal, men kommer även att delta i kortsiktig planering vid behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för utvecklingsarbete och personalplanering. Du har en akademisk utbildning inom antingen personalvetenskap eller sjöfart alternativt annan utbildning kombinerat med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du besitter god datorkunskap. Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Meriterande är:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av arbete inom sjöfartsbranschen
• Erfarenhet av crewing
• Goda kunskaper i Excel
• Erfarenhet av implementering av affärssystem
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser att du har hög integritet, är relationsskapande och lösningsorienterad. Du är strukturerad, flexibel och öppen för förändringar. Du är ansvarstagande och har en förmåga att agera självständigt likväl som du har lätt för att samarbeta med andra och anpassa ditt bemötande till olika mottagare. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas under början av 2026.
Sista ansökningsdag är 29 december 2005.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Elin Willén, 0104786512 eller elin.willen@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 20260105.
Diarienummer: 25-07206
