Schemaläggare - välkommen till Ögonsjukvård!
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2026-07-28
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Med närmare 300 medarbetare är vi en av Sveriges största Ögonverksamheter. Vi är en forskningsintensiv verksamhet som ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling. Huvudverksamheten är lokaliserad på Mölndals sjukhus, men ögonsjukvården bedrivs även på Högsbo närsjukhus, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och i Kongahälla Center.
Vår verksamhet är indelad i 15 processer efter olika subspecialiteter, både inom medicin och kirurgi. I processerna finns medarbetare från olika yrkeskategorier; sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, administratörer, optiker, ortoptister, ögonsjuksköterskor, kanslister, läkare, koordinatorer, biomedicinska analytiker och fotografer.
Vad erbjuder vi?
Tjänsten är på 100 % och har sin placering på Högsbo närsjukhus. Du kommer att ingå i verksamhetens centrala administrativa enhet bestående av cirka 15 medarbetare, alla med verksamhetsövergripande funktioner inom ögonsjukvården. Enhetens medarbetare är placerade på såväl Mölndals sjukhus som Högsbo närsjukhus. Utöver schemaläggning kan på sikt viss del andra administrativa verksamhetsövergripande arbetsuppgifter ingå. Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
I arbetet med schemaläggning för våra läkare ingår du i en arbetsgrupp på tre personer som ansvarar för all schemaplanering avseende klinikens läkare som i dagsläget är cirka 90 till antalet. Du tar emot semesteransökningar, sjukanmälningar och löser sjukluckor i tätt samarbete med såväl kollegor som berörda läkarchefer. Man planerar och säkerställer i samråd med klinikens studierektor att ST-läkarnas utbildning följs och att de får sina placeringar inom respektive process på kliniken. I samråd med läkarchefer planeras primärjourer och förstärkningsjourer. Arbetet som schemaläggare innebär samverkan med alla Sahlgrenskas sjukhustomter samt Högsbo närsjukhus då ögonsjukvården är en utspridd verksamhet.
Om dig
Du har erfarenhet av arbete inom sjukvården, av administrativt arbete och av schemaläggning. Du är empatisk, social, serviceinriktad och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du värdesätter ett gott bemötande. Du är strukturerad, arbetar väl både självständigt och i grupp, är initiativrik, positiv och ha förmåga att se lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tidigare erfarenhet av arbete inom ögonsjukvård ser vi som meriterande.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Länsmansgatan 20 (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Ögonsjukvård Kontakt
Enhetschef, Anna Krook 072-2053615 Jobbnummer
10013712