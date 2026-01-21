Säsongsvaktmästare

Torestorps Pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Mark
2026-01-21


Säsongsvaktmästare
Torestorps pastorat söker en kyrkogårdsarbetare för sommarsäsongen.
Hos oss kommer du att arbeta med skötsel och underhåll av de kyrkogårdar som finns i vårt pastorat. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är gräsklippning, trimning, vattning, ogräsrensning, klippning av häckar, lövhantering samt skötsel och plantering av gravrabatter.
Vi söker dig som är ansvarstagande och arbetar självständigt, samt har god samarbetsförmåga.
Meriterande är tidigare erfarenhet av kyrkogårds- eller parkskötsel och utbildning inom området.
B-körkort är ett krav då arbetet kräver förflyttning mellan arbetsplatserna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Visstidsanställning: Säsongsarbete under sex månader från mitten av april. Start enl. överenskommelse.
Arbetstid: Vardagar 40 h/v. Månadslön enligt kollektivavtal.
Upplysningar:
Kyrkoherde Markus Wallgren, tel 0707-82 70 55, markus.wallgren@svenskakyrkan.se
Sista ansökningsdag 12 februari.
Skicka ansökan till torestorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: torestorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Torestorps Pastorat (org.nr 252003-6621), https://www.svenskakyrkan.se/torestorpspastorat
Gullbringavägen 1 (visa karta)
511 93  TORESTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Församlingsexp. Kyrkogård

Jobbnummer
9696727

