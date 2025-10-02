Säsongspersonal julbord
Restaurangkoncernen Svenssons Krogar startade sin verksamhet 1991. Företaget är uppdelat i tre separata bolag: Aaltos, Stationen och Saluhallen. Saluhallen är en anrik byggnad med ett fantastiskt läge mellan domkyrkan och Fyrisån. Vi söker dig med minst 1 års erfarenhet som servitris/servitör.
Vi ser gärna att du är en framåt person som inte är rädd att ta för dig, bjuder på dig själv och har ett leende på läpparna.
Under perioden 26/11 till 20/12 söker vi personal med tidigare erfarenhet från festvåning och som har möjlighet att jobba samtliga helger under denna period. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@svenssonskrogar.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenssons Krogar i Uppsala AB
(org.nr 556478-0434), https://www.uppsalasaluhall.se/
