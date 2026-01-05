Säsongsmedarbetare kassa 30 tim/vecka
Hornbach Byggmarknad AB / Kassapersonalsjobb / Helsingborg Visa alla kassapersonalsjobb i Helsingborg
2026-01-05
HORNBACH Byggmarknad AB
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt Sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice.
I rollen som kassamedarbetare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter att expediera kunder i kassan.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Säkerställa att de dagliga rutiner i kassan efterföljs
* Returhantering
* Lyhörd för kundens önskemål och behov
* Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar
Din profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
* Meriterande om du har tidigare erfarenhet av kassa
* Utpräglad känsla för service och kundorientering samt kunskap av försäljning
* Som person är du noggrann och lösningsorienterad.
* Meriterande om du har truckkort (A1-A4 & B1-B4)
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.
För denna tjänsten utför vi bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-01-05Anställningstyp/arbetstider
: Säsongsanställning. Deltid 30 tim/v. Schemalagd arbetstid dag, kväll samt varannan helg
Lön: Lön enligt kollektivavtal
Tillträde: Löpande from 5/2 - 30/8 - 2026 Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
